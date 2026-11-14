Auto del Mar presentó en Mar del Plata la Renault Niagara, la nueva pick-up hecha en Argentina para el mundo

La nueva Renault Niagara se presentó en un evento en su salón de Av. Independencia 2798.

Auto del Mar, concesionario oficial Renault en Mar del Plata, presentó ayer la nueva Renault Niagara en un evento en su salón de Av. Independencia 2798. Unos 80 invitados participaron del lanzamiento local, entre clientes de la marca, empresas con flotas de vehículos, periodistas e influencers de la ciudad. Para Renault Argentina es un momento histórico: Niagara se fabrica en el país y desde acá sale al resto del mundo.

La protagonista de la noche fue la Niagara en su versión iconic+, en exhibición para que los asistentes pudieran recorrerla por dentro y por fuera y hacerle consultas al equipo comercial. Hubo DJ, catering, el material audiovisual oficial del lanzamiento en las pantallas del salón y una muestra del merchandising The Originals Niagara.

"Niagara es un lanzamiento histórico para Renault Argentina y estamos muy orgullosos de presentarla en Mar del Plata. Es una pick-up que suma el confort y la tecnología de un SUV a la robustez que piden el trabajo y el tiempo libre. Invitamos a todos los marplatenses a acercarse a conocerla y probarla", dijo Alejandro Junquet, Gerente General de Auto del Mar.

Una pick-up con confort de SUV

Renault define a Niagara como una pick-up que combina el confort y la tecnología de un SUV del segmento C con la robustez de una pick-up, y la presenta con una idea: "hacer del final del día, la mejor parte del día".

Toda la gama lleva el motor 1.3 TCe turbo naftero de inyección directa, con 156 CV y 270 Nm de torque. Tiene suspensión trasera independiente multilink, que busca equilibrar confort de marcha y estabilidad sin perder capacidad de carga: hasta 654 kg y una caja de 938 litros. Mide hasta 4,94 metros de largo.

Se ofrece en cuatro versiones: evolution+ MT, evolution+ AT, iconic+ y outsider 4x4. Esta última es la única con tracción integral.

La iconic+, la versión exhibida en Auto del Mar, suma caja automática de doble embrague de seis velocidades, instrumental digital de 10,2", multimedia OpenR Link con servicios de Google integrados, tapizados de cuero ecológico, climatizador automático bizona, butaca del conductor con regulación eléctrica, iluminación ambiental de 48 colores, cámara de visión 360°, alerta de punto ciego y estacionamiento automático.

Precios de contado en Auto del Mar:

evolution+ MT: $47.600.000

evolution+ AT: $50.010.000

iconic+: $54.630.000

outsider 4x4: $61.800.000

Test drive en Auto del Mar

Los interesados ya pueden agendar su prueba de manejo de la Renault Niagara en Auto del Mar, Av. Independencia 2798, o por WhatsApp y teléfono : 223 3410105.

Al compartir fotos del lanzamiento en redes, Renault invita a usar el hashtag #descubríRenaultNiagara.

Sobre Auto del Mar

Auto del Mar S.A. es concesionario oficial Renault en Mar del Plata, con venta de 0 km, Plan Rombo y servicio de posventa oficial.