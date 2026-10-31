Se cruzó un chancho y provocó un choque en cadena entre cuatro autos.

Un insólito choque múltiple se produjo este sábado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 48, sentido a la capital provincial. Todo indica que el accidente se desencadenó cuando un cerdo se cruzó en medio de la autovía, lo que provocó que cuatro vehículos colisionaran en cadena.

La secuencia comenzó cuando un auto modelo Ford Ka impactó contra el porcino que había ingresado a la traza. A raíz de esa maniobra, luego chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos, según indicaron fuentes de Aubasa.

El siniestro se inició cuando un automóvil Ford Ka embistió al porcino sobre la autovía.

Las imágenes del siniestro son elocuentes. El animal, de pelaje marrón oscuro, cuerpo robusto y cola larga, murió en el acto por la fuerza de la embestida. Una ambulancia brindó atención sanitaria a los cuatro conductores, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Las autoridades policiales se comunicaron con la Justicia. La secretaria de Fiscalía, Patria Tassano, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (Ufij) N° 14, se declaró incompetente por no existir delito culposo. Quien se hizo cargo fue la UFI N° 3, encabezada por Gonzalo Petit Bosnic, que instruyó actuaciones por averiguación de ilícito en la comisaría de Ensenada Segunda.

Ninguna persona resultó lesionada en el accidente múltiple.

El carril lento quedó obstruido y el rápido operaba con reducción de circulación. Al menos dos carriles permanecían inhabilitados y el tránsito avanzaba con demoras mientras se aguardaba la llegada de grúas para retirar el animal y los automóviles.

Una investigación reciente, realizada por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), indica que la mayoría de los siniestros viales vinculados al atropello de animales en rutas nacionales y autopistas ocurren durante la noche. Esto se debe a que, en ese horario, los animales perciben menos movimiento y sonido, lo que les dificulta prever una situación de riesgo.