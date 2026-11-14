Deportivo Norte tenía una vida más, pero los penales le bajaron el telón al sueño

El conjunto de La Perla empató 1-1 ante Racing de Olavarría en el Carlos Miori, pero cayó 5-4 en la definición desde los doce pasos. La visita avanzó a las semifinales de la Región Pampeana Sur.

Deportivo Norte estuvo muy cerca de seguir haciendo historia en el Torneo Regional Amateur, pero terminó quedándose con las manos vacías en una dramática definición por penales. En el estadio Carlos Miori, el equipo marplatense igualó 1-1 frente a Racing de Olavarría en el tiempo reglamentario, aunque no pudo sostener la ilusión en la tanda y cayó por 5-4. De esta manera, se despidió de la competencia con la frente en alto, después de una serie muy pareja.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y tuvo un segundo tiempo en el que las emociones se concentraron rápidamente. A los 11 minutos del complemento, Racing encontró la ventaja después de un pelotazo a la espalda de la defensa local. Un futbolista visitante ingresó al área y asistió a Mujica, que conectó una volea de zurda y colocó la pelota directamente en el ángulo izquierdo del arco defendido por Deportivo Norte para establecer el 1-0.

Sin embargo, la ventaja le duró muy poco al conjunto de Olavarría. Apenas dos minutos después de abrir el marcador, el propio Mujica, que ya estaba amonestado, protagonizó una protesta desmedida contra el árbitro y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que se fue expulsado. Racing quedó con diez futbolistas y debió afrontar gran parte del complemento en inferioridad numérica, una situación que le abrió una oportunidad al equipo de La Perla.

Deportivo Norte aprovechó el hombre de más y fue en busca del empate, que finalmente llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Gero Fernández apareció para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto marplatense, que necesitaba un gol más para quedarse con la clasificación durante los 90 minutos. Sin embargo, pese a los intentos de ambos equipos, el resultado no volvió a modificarse.

Con el empate, el global quedó 2-2, ya que en el encuentro de ida disputado en Olavarría también habían igualado 1-1. La clasificación debió resolverse desde los doce pasos y allí Racing terminó imponiéndose por 5-4, en una definición que dejó al conjunto de La Perla sin el premio que tanto buscaba. Así, el equipo olavarriense consiguió el pasaje a las semifinales de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur y, además, aseguró su clasificación al Torneo Argentino 2027, donde buscará pelear por el ascenso al Federal A.

Síntesis:

Deportivo Norte (1): Joaquín Rodríguez Pfeiffer; Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Páez, Tomás Sposato; Juan Rojas, Sebastián Hhart, Joaquín González; Juan Fernández, Lucas Manfredi, Enzo Astiz. DT- Mauricio Di Martino.

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (B. Pérez Ramírez); Braian Bortolotti (A, Cataldi), Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (U. Mormando); Nadir Hadad (R. Garabento), Pablo Mujica, Quimey Marin. DT- Carlos Tavare.

Amonestados: Fernández, Rodríguez Pfeiffer (DN); Ordozgoiti, Hadad, Sacheri, Izaguirre, Vivas (RAC).

Expulsados: Mujica (RAC).

Goles: 53´ Pablo Mujica (RAC), 71´ Gerónimo Fernández (DN).

Global: 2-2.

Penales:

Racing (6): Scacheri, Marin, Izaguirre, Garabento, Mormando y Vivas. No pudo Cataldi para la visita.

Deportivo Norte (5): González, Sposato, Sieppe Capella, Páez y Castañares Correa. Astiz y Fernández marraron para Norte.

Estadio: Carlos Horacio Miori.

Árbitro: Alejandro Scionti (Casilda).