Club Atlético Mar del Plata hizo historia ante Kimberley: remontada, título y otra final en el horizonte

El Decano revirtió el resultado en una definición apasionante, ganó 2-1 y se quedó con el título del Torneo Clausura "Cacho Méndez".

Club Atlético Mar del Plata escribió una nueva página importante en su historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura "Cacho Méndez". En una final cargada de emociones, el equipo dirigido por Martín Quintas derrotó 2-1 a Kimberley, dio vuelta el resultado y se quedó con el segundo certamen de la temporada de la Liga Marplatense de Fútbol.

El encuentro comenzó con un golpe para el Decano. Valentino Ávalos apareció para adelantar al Dragón y poner el 1-0 en el marcador, un resultado que le daba la ventaja al conjunto de Kimberley en la definición.

Sin embargo, la alegría del equipo verde y blanco duró poco, porque Atlético Mar del Plata reaccionó rápidamente y encontró la igualdad. Cristian Álvarez fue el encargado de marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al Decano. Con el empate, el partido volvió a quedar abierto y los dirigidos por Quintas encontraron el impulso necesario para ir en busca de la victoria. La final se encaminaba hacia un desenlace cerrado, con los dos equipos buscando quedarse con el título.

Cuando parecía que la definición podía extenderse, apareció Esteban De Olivera para desatar el festejo de Atlético Mar del Plata. Sobre el final, el delantero convirtió el 2-1 definitivo y completó la remontada ante Kimberley. Así, el Decano pasó de estar en desventaja a levantar el trofeo del Clausura "Cacho Méndez".

Con esta consagración, Club Atlético Mar del Plata se ganó el derecho de disputar la gran final de la Liga Marplatense de Fútbol frente a Quilmes, que había obtenido el Torneo Apertura. De esta manera, ambos campeones se enfrentarán por la corona de la temporada, en un duelo que definirá al mejor equipo del fútbol marplatense.

Síntesis:

Atlético Mar del Plata: 1- Santiago Reyes; 2- Joaquín Algalañaraz, 3- Cristian Álvarez, 4- Valentín Dimare, 5- Ezequiel Noto, 6- Emiliano Rodríguez, 7- Lucio Fernández, 8- Iván Lazcano, 9- Agustín Jerez, 10- Enzo Vértiz, 11- Thomas Carrique. DT: Martín Quintas.

Kimberley: 1- Nazareno Orellana, 2- Bautista Suárez, 3- Julián Fritzler, 4- Rmiro López Oliver, 5- Tomás Maldonado, 6- Giovanni Di Molfetta, 7- Enzo Calderón, 8- Lautaro Nivollet, 9- Tomás Tavieres, 10- Valentino Ávalos, 11- Luis Pérez. DT: Esteban Erramuspe.

Resultado: 2-1

Goles: Avalos (K); Álvarez (M); Esteban De Olivera (M)

Estadio: "Juan Montoya"

Fotos: Ro Ayala