Peñarol dio el golpe ante Quilmes, se quedó con el clásico y desató el festejo en casa

El Milrayitas se impuso por 61 a 48 en el Micro Estadio Robles, con un gran acompañamiento del público y una destacada actuación de Regina Carosio y Celeste Selent.

Peñarol tuvo una noche especial y se quedó con el clásico marplatense ante Quilmes por 61 a 48, en un nuevo compromiso de la Liga Nacional Femenina. Con un gran marco de público en el Micro Estadio Robles, que recibió nuevamente este histórico enfrentamiento, el conjunto dirigido por Javier Bianchelli hizo valer la localía y construyó una victoria sólida de principio a fin.

El Milrayitas marcó diferencias desde el comienzo y se llevó el primer cuarto por 19 a 11. Regina Carosio, con siete puntos, y Celeste Selent, con seis, fueron las principales vías de gol del local. Del otro lado, Juana Barrionuevo respondió con ocho unidades y mantuvo a Quilmes en partido. En el segundo parcial, Peñarol volvió a imponerse por un margen ajustado y se fue al descanso largo con una ventaja de 34 a 23.

Después del entretiempo, el protagonismo de Guadalupe Demarsico creció y el conjunto de Bianchelli consiguió mantener el control del marcador. El tercer período terminó 48 a 37, con once puntos de diferencia para las locales, que llegaban al tramo decisivo con una ventaja importante, aunque todavía debían cerrar el partido.

En los últimos diez minutos aparecieron nuevamente Regina Carosio y la debutante Paloma Niz para asumir responsabilidades ofensivas y encaminar definitivamente el triunfo. Peñarol administró la diferencia, sostuvo su intensidad y terminó celebrando ante su gente por 61 a 48, en una nueva edición del clásico que tuvo al Milrayitas como protagonista.

Carosio fue la máxima anotadora de Peñarol con 16 puntos, además de aportar cuatro rebotes y cinco recuperos. Por su parte, la capitana Celeste Selent completó una actuación sobresaliente con 12 unidades y 16 rebotes, convirtiéndose en una de las figuras determinantes de la noche. Así, el conjunto marplatense celebró un triunfo especial ante Quilmes y volvió a disfrutar del clásico en casa.

Síntesis:

Peñarol: Carosio 16, Demarsico 14, Selent 12, Coli 7, Niz 6, Cervone 6, Bonzi -, Dell' Olio -, Weiske -, Cabo -.

Quilmes: Barrionuevo 14, Merino 11, Cordara 10, Lorenzo 5, Sagardoy 4, García Duffy 2, Alfonzo 2, Marchioni -, Armaretti -.

Marcador: 19-11, 34-23, 48-36, 61-48

Estadio: "Microestadio Domingo Robles"