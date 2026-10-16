Quilmes sufrió un final doloroso: perdió por la mínima ante Independiente

El Tricolor cayó 60-59 en su visita a Independiente de Neuquén, pese a mantenerse al frente durante gran parte del partido.

Quilmes sufrió una derrota ajustada en su presentación por la Liga Femenina de Básquet. El equipo dirigido por Daiana Di Benedetto perdió por 60-59 frente a Independiente de Neuquén, como visitante, en un encuentro que tuvo un desenlace adverso pese al esfuerzo de las marplatenses. El Tricolor estuvo arriba durante buena parte del desarrollo, pero no logró sostener la ventaja en los minutos decisivos.

El conjunto quilmeño había conseguido imponerse en los tres primeros parciales: comenzó 17-11 arriba, se fue al descanso con una ventaja de 30-28 y llegó al último cuarto al frente por 44-43. Sin embargo, las neuquinas reaccionaron en el tramo final y consiguieron dar vuelta el marcador para quedarse con una victoria por la mínima diferencia, en un cierre que dejó al equipo marplatense sin recompensa.

En el local se destacó Jacqueline Soto, quien tuvo una actuación determinante para la victoria de Independiente con 15 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. Su aporte resultó importante para que el conjunto patagónico se mantuviera en partido y encontrara respuestas en un duelo muy parejo, que se definió por apenas una unidad.

Por el lado de Quilmes, Juana Barrionuevo fue la máxima anotadora del equipo con 16 puntos, además de repartir cuatro asistencias. También sobresalió Gisel Botta, quien aportó ocho unidades y dominó los tableros con 15 rebotes, una cifra que reflejó su importancia en la lucha interior durante el encuentro.

La derrota por 60-59 dejó un sabor amargo para el Tricolor, que había mostrado argumentos para llevarse el triunfo, pero no consiguió cerrar el partido a su favor. Ahora, las dirigidas por Daiana Di Benedetto buscarán recuperarse mañana cuando visiten a El Bigua a partir de las 21 horas por el tercer encuentro de la Liga Femenina.

Síntesis:

Quilmes: Barrionuevo 16, Merino 9, García Duffy 8, Botta 8, Lorenzo 7, Sancisi 7, Sagardoy 3, Cordara 1, Marchioni -

Marcador: 11-17, 28-30, 43-44, 60-59

Estadio: LA CALDERA

Fotos: LBF