Quilmes se quedó con el clásico ante Peñarol en el inicio de la Liga

El Cervecero se impuso por 69-52 en el José Martínez, con una actuación destacada de Micaela Sancisi, máxima anotadora del partido con 19 puntos.

Quilmes se quedó con un triunfo histórico ante Peñarol en el primer clásico entre ambos equipos en la historia de la Liga Nacional Femenina de Básquet. En el estadio José Martínez, las dirigidas por Daiana Di Benedetto se impusieron por 69-52, en el encuentro que marcó el inicio oficial de la temporada. El Cervecero llegó a sacar una diferencia de 30 puntos y celebró ante su gente en una noche especial para el básquet marplatense.

La gran protagonista de la noche fue Micaela Sancisi, quien terminó con 19 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, pese a sufrir un corte en el pómulo durante el encuentro. Gisel Botta, con 11 unidades y siete rebotes, y Mora García Duffy, también con 11 puntos, fueron otras de las destacadas en el conjunto local. Juana Barrionuevo, con ocho tantos, también aportó para la victoria quilmeña.

El partido comenzó con un Peñarol más efectivo, que encontró respuestas en Selent y Regina Carosio frente a un Quilmes errático en los primeros minutos. Sin embargo, el local logró encontrar ventajas cerca del aro y, con Sancisi tomando protagonismo en la conducción, pasó al frente para cerrar el primer cuarto arriba por 14-11. En el segundo parcial, la intensidad defensiva del Cervecero y las apariciones de su base le permitieron ampliar la diferencia hasta el 32-21 antes del descanso largo.

En el tercer cuarto, Peñarol intentó reaccionar con un parcial de 8-0 que volvió a ponerle suspenso al clásico. La salida de Sancisi por el corte en el pómulo obligó a Barrionuevo a asumir la conducción, pero Quilmes logró sostenerse y recuperó terreno cuando su figura regresó a la cancha. La ventaja volvió a crecer hasta el 54-33, mientras que el conjunto visitante buscaba respuestas con las intervenciones de sus jugadoras interiores.

En los diez minutos finales, Quilmes llegó a establecer una máxima de 30 puntos y comenzó a rotar su plantel, una situación que Peñarol aprovechó para achicar la distancia hasta el 69-52 definitivo.

En el equipo milrayitas, que tuvo el debut de Javier Bianchelli como entrenador, Carosio fue la máxima anotadora con 15 puntos, seguida por Guadalupe Demársico, autora de 12 unidades y siete rebotes. Más allá de la diferencia final, el clásico tuvo intensidad, un buen marco de público y un cierre caliente, en el comienzo de una temporada que promete emociones para el básquet femenino.

Síntesis:

Quilmes: Sancisi 19, Botta 11, García Duffy 11, Barrionuevo 8, Cordara 7, Sagardoy 4, Merino 4, Marchioni 2, López 2, Lorenzo 1.

Peñarol: Bonzi 15, Coli 8, Dell Olio 6, Demarsico 6, Carosio 5, Cervone 3, Barbarino 2, Selent 2.

Marcador: 14-11, 32-21, 54-33, 69-52

Estadio: "José Martínez"

Fotos: Tomás Russo