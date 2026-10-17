Peñarol sigue sin ganar en la Liga Femenina y Quilmes se tomó revancha con un triunfazo

El Milrayitas cayó ante Unión de Bahía Blanca y quedó con récord de 0-2, pese al récord histórico de Celeste Selent. El Cervecero, en cambio, se recuperó de la derrota del jueves, venció a El Biguá y sumó su segundo triunfo en la temporada.

Los equipos marplatenses tuvieron una noche de contrastes en la Liga Nacional Femenina de Básquet. Peñarol no pudo conseguir su primera victoria de la temporada y perdió por 71-58 ante Unión de Bahía Blanca, mientras que Quilmes se recuperó de la caída del jueves, derrotó por 75-64 a El Biguá en Neuquén y consiguió su segundo triunfo en el certamen 2026-2027.

El conjunto dirigido por Javier Bianchelli disputó su segundo encuentro de la temporada en el estadio Manu Ginóbili y volvió a quedarse con las manos vacías. Si bien el desarrollo fue parejo durante buena parte del partido, las bahienses lograron marcar diferencias en el último cuarto y se quedaron con una victoria histórica, en su regreso a la máxima categoría nacional después de 41 años.

Peñarol no pudo ganar, pero Celeste Selent hizo historia

Más allá del resultado, la gran noticia para el Milrayitas fue la actuación de su capitana. Celeste Selent, con 42 años, 11 meses y 11 días, se convirtió en la jugadora de mayor edad en disputar la Liga Nacional Femenina, al superar la marca de Gabriela Herrera, quien había jugado con 42 años, 11 meses y 9 días.

La referente de Peñarol demostró que sigue vigente y fue la máxima figura del equipo marplatense. Terminó el encuentro con 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, además de alcanzar una valoración de 24. También fue la única jugadora del plantel en llegar al doble dígito de anotación, en una noche en la que el equipo no logró encontrar respuestas suficientes para quedarse con el triunfo.

Con esta derrota, Peñarol quedó con un récord de 0-2 y buscará cambiar la imagen en sus próximos compromisos como local. El Milrayitas recibirá a Vélez el 24 de octubre y a Boca el 25, dos encuentros importantes para intentar torcer el rumbo en el comienzo de la competencia.

Quilmes se tomó revancha y festejó en Neuquén

La alegría marplatense llegó de la mano del Cervecero. Después de la derrota sufrida el jueves, Quilmes se recuperó ante El Biguá, ganó por 75-64 como visitante y sumó su segunda victoria en la temporada. El equipo de Daiana Di Benedetto respondió en su segundo partido en días consecutivos durante la gira y se llevó un resultado valioso para cerrar la primera semana de competencia.

Juana Barrionuevo fue la goleadora tricolor con 16 puntos, 5 rebotes, 4 recuperaciones y una asistencia. Micaela Sancisi también tuvo una actuación destacada, con 15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperaciones, para ser una de las piezas determinantes en el triunfo quilmeño.

De esta manera, Quilmes cerró su primera semana con un balance de dos victorias y una derrota, una recuperación importante después del traspié del jueves ante Independiente de Neuquén. Ahora, el Cervecero volverá a jugar en el José Martínez, donde recibirá a Boca el 25 de octubre y a Vélez el 27, con el objetivo de sostener su levantada.