Video: policías de Córdoba salvaron a una niña de 2 años que se atragantó con comida

En un barrio de Córdoba, dos policías demostraron su compromiso y capacitación al salvar a una niña de apenas 2 años que se estaba atragantando con comida. La pequeña comenzó a presentar dificultades para respirar, lo que generó una situación de urgencia extrema para quienes estaban presentes.

Según informó la Policía a través de sus redes sociales, el episodio ocurrió en una vivienda de calle Erwin Schrödinger al 5300, donde los efectivos acudieron tras recibir una alerta por la situación de la pequeña. Ante la gravedad del cuadro, comenzaron de inmediato con maniobras de primeros auxilios y, en paralelo, iniciaron el traslado junto a su madre, de 36 años, en un móvil policial hacia un centro de salud.

Según dio a conocer El Doce, durante el recorrido, y a partir de la intervención de los efectivos, la nena logró expulsar el trozo de comida que obstruía sus vías respiratorias y volvió a respirar con normalidad.

Finalmente fue asistida en el Hospital de Niños, donde recibió atención médica. Luego de ser evaluada, fue dada de alta.