Fatal accidente en la Ruta 90: una camioneta chocó contra un árbol y murió un nene de 7 años

Un trágico accidente vial ocurrido este sábado dejó como saldo la muerte de un nene de 7 años y otras tres personas heridas. El menor viajaba junto a su familia cuando la camioneta en la que se trasladaban perdió el control y chocó contra un árbol.

El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 65, en cercanías de Pampa Almirón, Chaco. En la Ford Ranger viajaban cuatro personas: dos adultos y dos menores. Un hombre que circulaba por el sector en una Toyota Hilux, rumbo a General San Martín, advirtió lo sucedido y se detuvo para asistirlos.

El conductor decidió trasladar a los cuatro ocupantes en su propio vehículo hasta el Hospital Félix Anselmo Pértile, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del chico de 7 años.

La otra menor, de 11 años, fue derivada a un hospital de Resistencia para recibir atención de mayor complejidad, según informaron medios locales.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 65, cerca de Pampa Almirón, en Chaco. (Foto: Diario Norte).

En tanto, los dos adultos que viajaban en la camioneta, una mujer de 38 años y un hombre de 39, ambos domiciliados en la capital chaqueña, también fueron atendidos en el centro de salud de General San Martín.







La Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al sistema de emergencias 911. Cuando los efectivos de la División Patrulla Vial llegaron al lugar, encontraron la Ford Ranger negra sobre la banquina, ya que los ocupantes habían sido trasladados minutos antes.

En el lugar también trabajó personal del Gabinete Científico, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el despiste.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del accidente. Una de las hipótesis apunta a las condiciones climáticas, ya que la lluvia que caía en ese momento podría haber afectado la visibilidad y disminuido la adherencia de los neumáticos sobre el pavimento.