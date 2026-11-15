"Es nuestro milagro": encontraron con vida a Oreo, uno de los gatos buscados tras la explosión en Lanús

Oreo era buscado desde el día en que se produjo la explosión en Lanús.

Oreo, uno de los gatos que habían desaparecido en la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, fue encontrado con vida debajo de un metro de escombros en el vivero donde vivía. El rescate ocurrió 24 horas después del incidente y estuvo a cargo de un bombero, que llegó hasta el animal junto a su perro.

El animal vivía en uno de los locales afectados por el estallido y sus dueños lo buscaban desesperadamente desde el momento del accidente. La noticia de su aparición fue compartida en las redes sociales, donde expresaron su agradecimiento por el trabajo de quienes participaron del rescate.

“Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros”, escribieron.

La mascota hallada después de 24 horas vivía en uno de los locales afectados por el estallido.

En otra publicación, manifestaron la emoción por haberlo encontrado después de tantas horas de incertidumbre: “Oreo apareció en los escombros del vivero. Es nuestro milagro”.

El hallazgo se produjo en medio de las tareas que continuaban en la zona después de la explosión que sacudió el viernes el cruce de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

El estallido se produjo luego de que una empresa de gas que realizaba trabajos con una tuneladora dañara un caño y provocara una fuga que derivó en un incendio. La emergencia generó escenas de pánico entre los comerciantes y vecinos de la cuadra, que debieron abandonar sus locales para ponerse a resguardo.

Mientras tanto, otros gatos que vivían en la zona son buscados por sus dueños.

El episodio dejó, hasta el momento, una persona muerta, 30 heridas y dos desaparecidas, según confirmó el Municipio de Lanús. Siete de los heridos permanecen en grave estado.

Luego del hallazgo de Oreo, rescatistas de animales y vecinos de Lanús confirmaron que continúa la búsqueda de otros tres gatos. “Ellos son Fidel, Kika y Luna, y vivían cómodamente con su familia hasta que ayer ocurrió la explosión de gas que incendió y derrumbó su casa”, escribieron desde Michis de Lanús y pidieron la difusión de sus fotos para poder dar con ellos.