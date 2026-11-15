Tragedia: un hombre y sus tres hijas de 8, 5 y 4 años fueron encontrados muertos por insolación y deshidratación

Un hombre de 24 y sus tres hijas de 8, 5 y 4 años, que estaban desaparecidos desde el viernes y eran buscados intensamente en una zona rural del norte de Salta, fueron encontrados sin vida.

Los exámenes forenses determinaron que las cuatro víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

El hombre, identificado por fuentes policiales como Adrián Pérez, y las tres niñas habían partido en moto el viernes al mediodía desde la localidad de María Cristina, en la provincia de Formosa, hacia Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta, donde vivían.

La alarma se encendió la misma tarde del viernes, cuando la pareja del hombre dejó de tener comunicación con ellos y radicó la denuncia por su desaparición. Inmediatamente se activó un operativo de rastrillaje, que tuvo que suspenderse a lo largo de la noche debido a las complicaciones del terreno y a la escasa visibilidad.

Al retomar las tareas durante la mañana del sábado, los equipos encontraron los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia en lugares diferentes en una zona de monte aledaña a un camino secundario.

La Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por insolación y deshidratación aguda, según el examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía.

Una de las hipótesis que manejan quienes investigan lo sucedido es que la motocicleta en la que viajaba la familia habría sufrido un vuelco durante el trayecto. De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida, los cuatro habrían sobrevivido al accidente, pero el recipiente en el que transportaban agua potable se habría roto, dejándolos sin reservas en una zona de monte.