Motociclista escapó de un control, cruzó un semáforo en rojo y murió tras chocar contra un colectivo

El siniestro ocurrió en la mañana de este domingo en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos.

Un motociclista murió en la mañana de este domingo en el barrio porteño de San Cristóbal al escapar de un control y chocar contra un colectivo. El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos.

Según fuentes policiales, el hombre había evadido un operativo de tránsito en Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, lo que desató una persecución por parte de motos de la Policía de la Ciudad.

El conductor, a bordo de una moto de 110 cilindradas, cruzó el semáforo en rojo y terminó impactando contra el lateral derecho de un interno de la línea 129.

El siniestro se registró en plena avenida y provocó la muerte inmediata del motociclista. Por su lado, el colectivo quedó detenido en el lugar, mientras que el tránsito fue cortado en la zona, generando demoras y desvíos en las calles paralelas.

Cómo fue la persecución antes del choque

De acuerdo a las primeras versiones, la víctima escapó del control vehicular y fue perseguida por personal motorizado de la Policía de la Ciudad hasta Independencia y Entre Ríos, donde ocurrió el fatal accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades, que investigan las circunstancias del hecho y el accionar de los involucrados.