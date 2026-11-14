Un muerto y 30 heridos por la explosión e incendio en Remedios de Escalada: cortaron la fuga y extinguieron el fuego

Desarrollo Social asistió a las familias evacuadas para organizar un retorno gradual a sus viviendas en la zona afectada.

La Municipalidad de Lanús informó que durante la madrugada la empresa MetroGAS logró cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio que este viernes dejó como saldo un muerto y 30 heridos en la localidad de Remedios de Escalada.

Desde la Fiscalía General informaron que, tras mantener comunicación con personal de la Fiscalía Nº 6, este sábado a las 2:10 consiguieron cerrar el suministro del fluido. “Esta madrugada quedó totalmente obturado el caño de media presión que había sido dañado ayer en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús y, con esa acción, quedó totalmente extinguido el fuego”, informaron desde la empresa.

Según la firma, “la tarea demandó muchas horas de trabajo debido a que se debió prensar el caño en varios puntos de la red de distribución”.

Además, indicaron que “distintos equipos de emergencias de MetroGAS tuvieron que cavar pozos en los extremos del caño de media presión que había sido dañado”, a la vez que precisaron que “recién cuando estuvieron las condiciones de seguridad apropiadas, pudo ser obturado y eliminada la fuga en su totalidad”.

A partir de ello, los bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento del lugar, que ayer dejó impactantes videos e imágenes. Posteriormente, ingresó personal de la Policía Ecológica para realizar un relevamiento de los riesgos existentes, procedimiento que ya culminó.

Una panorámica con el perímetro afectado por la explosión y el fuego. (Imagen: Infobae)

En cuanto a la persona fallecida, se informó que el cuerpo fue hallado junto a la camioneta perteneciente a la empresa tercerizada que se encontraba trabajando en el lugar. Hasta el momento, no se ha logrado establecer su identidad, y en paralelo se utilizan canes especializados a fin de determinar la posible existencia de otros restos humanos.

Asimismo, cinco operarios de la empresa resultaron con heridas y quemaduras de distinta consideración, cuatro de ellos de gravedad.

Desde Fiscalía expresaron que en estos momentos se están dando inicio a las pericias correspondientes en el lugar y que la causa de la explosión, registrada a las 9:50, se encuentra en materia de investigación.

“A las 10 arribó al lugar un reclamista y un asistente de MetroGAS para hacer un diagnóstico de la situación y pocos minutos después llegó el primer equipo de emergencias para reparar el daño en el caño de media presión afectado. Se cumplieron todos los pasos que marca la normativa”, comunicaron.