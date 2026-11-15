Con récord de participantes, Vélez tiene nuevo presidente

Nelson Pugliese será el nuevo presidente de Vélez, acompañado por muchos de los que venían gestionando.

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez, al aventajarse con una tendencia irremontable en las elecciones de este domingo, como líder de la lista “Legado Vélez”, con el apoyo de la Unidad Velezana.

El candidato que venía de ser vicepresidente de Fabián Berlanga, presidente saliente que ejercerá como vicepresidente tercero, obtuvo alrededor de 500 votos de ventaja sobre el 58% de los comicios. A Pugliese lo acompañarán como vicepresidentes Gastón Aimaro, Eduardo Lalo Rado y el mencionado Berlanga, para conducir al “Fortín” hasta 2029.

Visiblemente emocionado por un triunfo histórico, en los comicios con mayor participación en la historia del club, quien liderará a la institución hasta 2029 comentó que va a “seguir trabajando todos los días” para “defender a Vélez”.

En una elección que consideró “bastante reñida y pareja”, a pesar de contar con una ventaja considerable desde la salida de los primeros números oficiales, Pugliese le agradeció al socio por su memorable participación, al superar el récord histórico: 9769 votantes. “La participación del socio es lo que Vélez necesita” comentó el máximo mandatario, que agradeció la confianza y aseguró que seguirá “poniendo el hombro” y trabajando todos los días con un objetivo: “El Vélez que merecemos”.

Tras afirmar que nunca se imaginó ganando una elección en el “Fortín”, a pesar de que siempre pensó en “defender” a la institución, Pugliese comentó que “la participación de hoy expresa que el club es de los socios”, pidió que el foco sea puesto en lo inmediato, el duelo de octavos de final del Torneo Clausura ante Belgrano.





