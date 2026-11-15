Sorteo 3426 del Quini 6: un apostador de Buenos Aires se lleva más de $486 millones

El sorteo número 3426 del Quini 6 de este domingo 15 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 7.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.181 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 10 - 13 - 38 - 39. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.148 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 11 - 17 - 19 - 21 - 27 - 28. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 15 de noviembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.685 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 01 - 16 - 27 - 33 - 37 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 486 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 24 - 33 - 38 - 43. Hubo un apostador que acertó los seis números y se quedó con el pozo total de $486.704.052. La boleta se jugó en una agencia de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $8.200 millones de pesos.