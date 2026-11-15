Sorteo 3426 del Quini 6: un apostador de Buenos Aires se lleva más de $486 millones
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 15 de noviembre hubo en juego un pozo de más de 7.700 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3426 del Quini 6 de este domingo 15 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 7.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.181 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 10 - 13 - 38 - 39. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.148 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 11 - 17 - 19 - 21 - 27 - 28. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 15 de noviembre
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.685 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 01 - 16 - 27 - 33 - 37 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 486 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 24 - 33 - 38 - 43. Hubo un apostador que acertó los seis números y se quedó con el pozo total de $486.704.052. La boleta se jugó en una agencia de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $8.200 millones de pesos.
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