Choque en pleno centro de Mar del Plata: cortaron el tránsito en avenida Colón

Un choque entre dos vehículos se registró este lunes en pleno centro de Mar del Plata y provocó un corte de tránsito sobre la avenida Colón, a la altura de la calle San Luis.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Colón y Córdoba y estuvo protagonizado por una furgoneta blanca y otro vehículo. Según se observa en las imágenes, el vehículo de menor porte terminó muy cerca de la panadería El Cañón, ubicada en una de las esquinas, y casi se incrusta contra el comercio.

Tras el impacto, se hizo presente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y agentes de Tránsito para asistir en el operativo y ordenar la circulación.

Por el momento, no se informó si hubo personas heridas. Mientras se desarrollan las tareas en la zona, permanece interrumpido el tránsito en avenida Colón a la altura de San Luis.

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