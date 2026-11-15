Choque en el centro: un taxista terminó hospitalizado y la conductora dio positivo en alcoholemia

Un choque entre una camioneta y un taxi se registró esta mañana en la intersección de Corrientes y Belgrano, en pleno centro de la ciudad.

Según las primeras informaciones, el taxi, identificado como móvil 429, fue impactado por una camioneta conducida por una mujer. Como consecuencia del choque, el chofer del transporte sufrió politraumatismos y fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Por su parte, la pasajera del taxi manifestó sentir molestias y dolor de cabeza, por lo que también recibió asistencia médica. Si bien inicialmente se retiró por sus propios medios, posteriormente fue trasladada a la Clínica Colón a través de la ART de su trabajo.

De acuerdo con el relato de testigos, la conductora de la camioneta habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo. No obstante, personal policial trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto y establecer la veracidad de esa versión.

En tanto, la mujer que conducía la camioneta no necesitó asistencia médica. Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que dio positivo en el test de alcoholemia, con 2.63 gramos por litro de sangre por lo que su vehículo fue retenido.

El taxi, por su parte, quedó en la Comisaría Primera a la espera de los peritajes que permitan establecer la mecánica del siniestro.