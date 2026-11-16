Tras los accidentes del último verano, exigirán registrar UTV, cuatriciclos y motos para circular

El trámite será online y alcanzará tanto a residentes como a turistas. También habrá cambios en los controles y en el pago de la Ecotasa.

Pinamar pondrá en marcha un nuevo sistema de identificación para los vehículos todoterreno. A partir del 1° de diciembre de 2026, los UTV, cuatriciclos y motos que no tengan chapa patente deberán inscribirse en un Registro Municipal para poder circular por el distrito.

La medida alcanzará tanto a los residentes como a quienes visiten la ciudad y se aplicará a cada vehículo de manera individual. Es decir, si una persona tiene más de un rodado, deberá realizar una inscripción por cada uno.

Quedarán exceptuados aquellos vehículos que ya cuenten con patente y abonen el impuesto correspondiente. Sin embargo, las motos que pagan patente pero todavía no recibieron la chapa física también tendrán que completar el registro.

Como identificación, el Municipio entregará dos chapas para los UTV y cuatriciclos, mientras que las motos recibirán un código QR. El objetivo es facilitar la identificación de los rodados y reforzar los controles mediante lectores, registros digitales y la aplicación de infracciones.

El registro habilitará a circular por los corredores autorizados de todo el Partido de Pinamar, no solamente por La Frontera, donde también se desplegarán controles específicos. En cuanto a la cantidad de ocupantes, los UTV podrán trasladar acompañantes, mientras que los cuatriciclos y las motos deberán circular sin pasajeros.

Cuánto cuesta registrar un UTV, cuatriciclo o moto en Pinamar

Los valores del trámite se establecen en módulos municipales, cuyo valor de referencia era de $590 a octubre de 2026. Los importes informados incluyen la Tasa de Salud del 16% y son los siguientes:

Inscripción inicial: $205.320, incluye el alta y la entrega de chapas.

Renovación anual: $136.880, a partir del segundo año.

Reposición de chapa: $68.440.

El nuevo sistema también establece diferencias en relación con la Ecotasa, el tributo municipal destinado al mantenimiento y la remediación de los médanos costeros.

Este impuesto alcanza a las camionetas 4x4 y a las motos con patente que ingresen a los sectores de La Frontera Norte y Sur. Los valores informados son:

Por semana: $55.607,50.

Por mes: $106.937,50.

Por temporada: $320.812,50, desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril.

Por año: $427.750.

No deberán abonar la Ecotasa los UTV y cuatriciclos inscriptos en el Registro Municipal, los vehículos municipalizados en Pinamar ni aquellos que no ingresen a la zona de La Frontera.

Cómo hacer el trámite para circular en Pinamar

La inscripción se realizará de manera online a través del portal municipal: portal.pinamar.gob.ar. Los titulares deberán cargar sus datos personales y la documentación correspondiente al vehículo, realizar el pago y luego consultar el estado de la gestión.

La obligatoriedad comenzará el 1° de diciembre, por lo que quienes tengan UTV, cuatriciclos o motos sin patente deberán completar el procedimiento y contar con la identificación municipal para circular por el Partido de Pinamar.