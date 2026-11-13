Volverá a cambiar el estacionamiento en calle La Rioja: ¿qué nuevos tramos estarán habilitados?

El proyecto busca habilitar el estacionamiento en dos tramos de calle La Rioja y mantener la prohibición durante las 24 horas entre Rivadavia y Belgrano.

El estacionamiento en la calle La Rioja volverá a tener modificaciones en Mar del Plata, tras los últimos cambios implementados hace tan solo dos años, que limitó aún más los espacios para parqueo. El Concejo Deliberante avanza con un proyecto del Ejecutivo que busca levantar las restricciones vigentes en dos tramos de esa arteria, aunque contempla mantener la prohibición en una cuadra puntual por cuestiones vinculadas al ordenamiento del tránsito.

La iniciativa ya obtuvo el aval de la Comisión de Movilidad Urbana y este lunes 16 de noviembre será tratada en la Comisión de Legislación,. Si recibe despacho favorable, quedará en condiciones de ser incorporada al temario de una sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

Concretamente, el proyecto propone habilitar el estacionamiento junto a ambas aceras en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Rivadavia, y también entre Belgrano y avenida Colón. De esta manera, se eliminaría la prohibición general que actualmente alcanza a esos sectores de la calle.

El sector a incorporar se encuentra dentro de la zona de Estacionamiento Medido.

Sin embargo, habrá una excepción: entre Rivadavia y Belgrano continuará prohibido estacionar sobre ambas manos durante las 24 horas. Esa restricción fue incorporada durante el tratamiento en Movilidad Urbana, luego de una intervención del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Emvial. El planteo original contemplaba limitar el estacionamiento en esa cuadra entre las 7 y las 24, pero el área técnica recomendó extender la prohibición a toda la jornada.

En los fundamentos enviados al Concejo Deliberante, el Ejecutivo explicó que el pedido surgió de una solicitud del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), que realizó un estudio a través de su Departamento Administrativo de Ingeniería de Tránsito. Según argumentó, "el flujo del tránsito resulta ser dinámico y el mismo sufre alteraciones como consecuencia del incremento en el parque automotor, cambios en la actividad económica de la zona y otros factores que puedan incidir en una mayor afluencia de vehículos".

En ese sentido, el gobierno municipal consideró que resulta "indispensable que el municipio tome intervención a fin de mejorar la circulación de tráfico". El documento también señala que se dio participación a las áreas competentes y que el proyecto apunta a modificar el artículo 1° de la Ordenanza 21.260, que establece las restricciones para estacionar en distintas calles del partido de General Pueyrredon.

El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Movilidad Urbana.

El nuevo esquema contempla que los sectores donde se habilite el estacionamiento cuenten con la señalización correspondiente al sistema de Estacionamiento Medido. Para eso, el Ejecutivo deberá retirar los carteles que indican la prohibición actual y colocar los nuevos indicadores, además de prever los recursos presupuestarios necesarios para realizar las tareas.

De aprobarse en el recinto, el cambio no será automático: todavía deberá instrumentarse la nueva señalización para que los conductores puedan utilizar los espacios habilitados. Hasta entonces, seguirán rigiendo las restricciones actuales.