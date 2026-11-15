Fuerte choque entre una moto y una camioneta: una joven de 22 años fue hospitalizada
La víctima llevaba casco y permanecía consciente cuando fue asistida por el personal de emergencias.
Por Redacción 0223
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Una joven de 22 años resultó herida este sábado por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta y una camioneta Ford Territory de color azul.
La víctima sufrió traumatismos en los miembros inferiores y debió ser trasladada a un centro de salud.
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Entre Ríos y San Lorenzo cerca de las 21.30. Según la información del operativo, la joven circulaba con casco y se encontraba consciente al momento de ser asistida.
Tras recibir las primeras atenciones, fue derivada al Sanatorio Belgrano para una evaluación médica y la atención correspondiente.
El hecho contó con la intervención de personal de la Comisaría Segunda, que se presentó en el lugar para llevar adelante las actuaciones correspondientes.
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