Conmoción en el fútbol argentino: un juvenil falleció tras recibir un pelotazo en la cabeza

El fútbol juvenil argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un jugador de 16 años perteneciente a las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien perdió la vida como consecuencia de un fuerte pelotazo recibido en la cabeza durante un encuentro oficial ante Deportivo Muñiz.

La tragedia se desencadenó el último jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde Ezeiza FC enfrentaba al “Rayo Rojo” en un partido interzonal correspondiente por la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo a la información trascendida, Núñez —categoría 2008 y portador de la camiseta número 10— recibió el impacto directo del balón tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo inmediatamente desplomado sobre el campo de juego.

Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos lo asistieron de urgencia en el lugar y determinaron su rápido traslado a un centro de salud cercano, al tiempo que las autoridades deportivas resolvieron la suspensión inmediata del encuentro, medida que se hizo extensiva al partido de la Sexta División que debía disputarse a continuación.

El cuadro clínico del joven futbolista fue de gravedad desde el primer momento, obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, no logró superar el cuadro y falleció este fin de semana, generando una fuerte conmoción que excedió al fútbol once, ya que Núñez también integraba desde principios de 2024 el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella.