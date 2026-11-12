Murió Paolo el Rockero

Jorge Juan Montejo, el actor y humorista que dio vida a Paolo, el rockero, murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Estaba internado por una infección respiratoria y falleció a las 21.16 del miércoles 11 de noviembre en el nosocomio local.

Con su vincha, el pelo largo, el morral multicolor y expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “Qué mala onda” y “Mató la onda, loco”, Paolo se convirtió en una figura reconocible de la televisión argentina de las décadas de 1980 y 1990.

El personaje nació en 1986, luego de que Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, le sugiriera incursionar en la interpretación. Montejo relató que armó el look con elementos de cotillón y que el nombre surgió por una cuestión de imagen: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. Juan Alberto Badía completó la identidad al bautizarlo como “el rockero”, convencido de que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

El debut de Paolo, el rockero se produjo en Badía & Cía., el ciclo conducido por Badía que marcó sus primeros años de popularidad en la recuperación democrática. Luego se sumó a Feliz Domingo, donde sus monólogos alcanzaron a una audiencia masiva, y participó en otros programas como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

La carrera de Montejo también tuvo lugar en el cine. Formó parte de Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, estrenadas en 1987, además de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992. Sobre una de las secuencias de Los bañeros más locos del mundo, recordó: “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”. A pesar del accidente, decía que guardaba un recuerdo positivo de la filmación y de sus compañeros de elenco.

Con el paso de los años, los problemas de salud y las adicciones lo alejaron de los medios. Montejo estuvo internado durante tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por una depresión y por consumo de drogas. “Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, explicó en una entrevista con Teleshow.

Tras alejarse de la exposición televisiva, regresó a Tandil para estar cerca de su familia y continuar sus tratamientos. Allí realizó publicidades para comercios locales, shows privados y videos para sus redes sociales.