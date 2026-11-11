Dolor por la muerte de un reconocido músico punk local y hermano de una leyenda del box

El mundo de la música punk marplatense no sale de su asombro tras conocerse el deceso del cantante Marcelo Fabián Sacco, uno de los referentes más reconocidos del punk rock local.

Según supo este medio, el hermano del recordado boxeador Uby Sacco falleció en las últimas horas producto de un paro cardiorrespiratorio.

"Con mucho dolor y tristeza nos toca la despedida. Quedan estas marcas imborrables que llevamos desde chicos y que permanecerán por siempre grabadas en los corazones de todos aquellos que escuchamos tu voz", escribieron sus compañeros de banda. "Tu familia, tus amigos, Mar del Plata, la música, el punk rock y nosotros te vamos a extrañar. Descansá en paz viejo", cerraron.

Sacco fue una figura singular de la escena marplatense y construyó una identidad propia dentro de una cultura musical autogestiva e independiente.

En 2004 fundó The Garkas junto a Ariel Biondi. Con influencias del punk español, como La Polla Records, la banda comenzó ligada a las versiones de otros grupos y fue desarrollando con el tiempo un repertorio propio. Durante más de dos décadas, Sacco sostuvo ese proyecto y también formó parte de Mal de Parkinson, otra de las bandas vinculadas a la historia del punk local.

Su recorrido quedó asociado a distintos escenarios de la ciudad, entre ellos espacios emblemáticos de la cultura rock marplatense. La Vinoteca Perrier, donde se presentó en innumerables oportunidades con sus bandas, será también el lugar elegido para despedirlo: sus restos serán velados allí, en España 2051.

Sus compañeros de The Garkas pidieron colaboración para hacer frente a los gastos de su despedida. Las personas interesadas en colaborar podrán hacerlo al alias jefa.título.risa.