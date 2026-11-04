Conmoción por la muerte de uno de "Los Jaimitos"

Lo encontraron en su domicilio sin vida. Se investigan las causas del deceso.

El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, murió y fue encontrado sin vida en su domicilio. Según las primeras informaciones brindadas por el periodista Pablo Layus, habría sufrido un infarto en su domicilio y fue encontrado por un familiar.

Bifulco quedó en el recuerdo del público por su participación en el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde el personaje de Jaimito se convirtió en uno de los más reconocidos del programa.

Daniel Bifulco fue un actor y humorista argentino que alcanzó popularidad por su participación en Videomatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Se hizo popularmente conocido como uno de los integrantes de “Los Jaimitos”, un recordado sketch humorístico que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, caracterizado por sus canciones, ocurrencias y chistes de doble sentido.

Además de su trabajo en televisión, desarrolló una trayectoria en el teatro, con participaciones en espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de peña. Su talento para el humor lo convirtió en uno de los rostros recordados de aquella etapa de la televisión argentina.

Por otro lado, Bifulco formó parte de Paraíso Terrenal, un magazine de medianoche que se estrenó en enero de 2009 por Canal Trece, conducido por Walter «Chino» D’Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, donde funcionaba como el alivio cómico