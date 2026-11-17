La viuda, quien convivía con Schwenzel desde hace 43 años y tenía cuatro hijos en común con él, explicó que el hombre no tenía antecedentes de enfermedades.

Una mujer de 71 años radicó una denuncia penal en Neuquén para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su esposo, Héctor Omar Schwenzel, ocurrido el lunes por la tarde. Según su testimonio, tras acudir a realizarse una endoscopía que finalmente no se llevó a cabo, el hombre sufrió una descompensación y la ambulancia que lo atendió regresó con el paciente ya fallecido, dejándolo sentado en un sillón de su vivienda.

La viuda, quien convivía con Schwenzel desde hace 43 años y tenía cuatro hijos en común con él, explicó que el hombre no tenía antecedentes de enfermedades ni consumía medicamentos habitualmente. Hace aproximadamente dos meses, comenzó a sentir dolores estomacales y consultó a su médica de cabecera en la Sociedad de Fomento del Barrio Colón, donde se le indicó realizar una endoscopía en el Hospital Español.

El lunes por la mañana, Schwenzel asistió al hospital para el estudio, pero este no pudo realizarse. Al volver a su casa alrededor de las 11, aunque estaba consciente, presentó un comportamiento extraño y le comentó a su pareja que le habían aplicado una inyección y no pudieron hacerle la endoscopía. Además, manifestó mareos y cansancio, por lo que su esposa le sugirió descansar.

La situación empeoró cerca de las 14, cuando Schwenzel comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y la zona de las carótidas. Su pareja, que es enfermera, verificó sus signos vitales y constató que tenía pulsaciones y presión arterial bajas. Ante esta emergencia, llamó al 911 para solicitar ayuda, pero le indicaron que debía comunicarse con PAMI para que enviaran una ambulancia.

El móvil sanitario llegó aproximadamente a las 14:45, media hora después de la llamada. Para ese momento, el paciente estaba en paro cardíaco y uno de los médicos comenzó las maniobras de reanimación. La mujer denunció que la atención dentro de la ambulancia fue deficiente y cuestionó que el dispositivo de asistencia respiratoria no se colocó correctamente.

Uno de los aspectos más graves de la denuncia involucra lo que ocurrió después de que el personal sanitario retirara a Schwenzel de su domicilio. La mujer aseguró que un profesional le advirtió desconocer a qué hospital podrían trasladarlo, ya que existía la posibilidad de que no aceptaran su ingreso por estar fallecido.

Alrededor de las 16:30, la ambulancia volvió a la vivienda con Schwenzel sin vida, dejándolo sentado en un sillón del living. La esposa recibió versiones contradictorias sobre el traslado: por un lado, le dijeron que un hospital no admitía pacientes fallecidos, mientras que desde otra fuente indicaron que el hombre aún presentaba signos vitales.

Estas circunstancias serán objeto de investigación para determinar qué sucedió durante la asistencia de emergencia, si el paciente fue trasladado a un centro de salud y cuál era su estado al llegar.

La Fiscalía, comandada por el doctor Cristian Aguilar, está a cargo de la causa. La autopsia será clave para establecer la causa de muerte, y la pesquisa deberá reconstruir la atención médica previa, las decisiones del personal sanitario y posibles irregularidades durante el traslado.

Por ahora, la denuncia se basa en el testimonio de la viuda, y la Justicia deberá determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.