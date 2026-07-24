Ignoró un corte de tránsito, condujo sobre pavimento fresco y arruinó una obra: lo demandaron

La marca de los neumáticos del vehículo sobre la obra de pavimento en Tandil.

Un conductor es investigado por haber ingresado con su vehículo a un tramo de calle que se encontraba cerrado al tránsito debido a una obra de pavimentación en Tandil, donde terminó circulando sobre hormigón recién colocado y provocando daños que obligarán a rehacer parte de los trabajos.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 19:20, sobre la calle Tacuarí. Según la denuncia presentada por el municipio, el conductor del vehículo ignoró la señalización preventiva y atravesado los vallados instalados para impedir el acceso a un sector donde el pavimento aún no había fraguado.

Como consecuencia de esa maniobra, el automóvil avanzó sobre el hormigón fresco y ocasionó daños en la obra, lo que implicará la reconstrucción de parte del pavimento y un retraso en los plazos previstos para su finalización.

Los daños obligarán a rehacer parte de los trabajos de pavimento en Tandil.

A partir de lo ocurrido, el municipio de Tandil presentó una denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades del conductor. La presentación fue realizada por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien además solicitó que la comuna sea reconocida como particular damnificada en la causa.

De acuerdo con la documentación aportada a la justicia, el hecho quedó registrado por las cámaras del centro de monitoreo y por dispositivos de seguridad de vecinos de la zona. Además, fueron identificados testigos que podrían aportar información relevante para el avance de la investigación.

Desde la comuna serrana pidieron ser tenidos en cuenta como particular damnificado en la causa.

Entre las medidas solicitadas se encuentran pericias sobre el pavimento afectado, informes técnicos para establecer el costo de las reparaciones, la identificación registral del vehículo involucrado y la incorporación de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Desde el área de Planeamiento y Obras Públicas señalaron que este tipo de conductas genera un perjuicio económico para el Estado municipal, además de retrasar obras financiadas con recursos públicos y afectar a los vecinos que esperan su finalización. Asimismo, recordaron la importancia de respetar los cierres preventivos y la señalización dispuesta en los sectores donde se ejecutan trabajos viales, tanto para preservar la seguridad como para evitar daños que terminan impactando en toda la comunidad.