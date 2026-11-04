Bengalas y globos con los colores de Aldosivi: así fue la despedida a Narela, la joven que murió por el choque en enero

Con cantos y bengalas y globos con los colores de Aldosivi, una multitud despidió este martes en una inmensa caravana a Narela Aguirre, la joven de 23 años que murió el fin de semana luego de permanecer internada por diez meses tras el choque sufrido a principios de año.

La reconocida fanática del Tiburón se accidentó el 11 de enero en la intersección de Castelli y Lavalle, cuando se trasladaba en su moto al trabajo y fue embestida por un auto de costado. A raíz del impacto, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con un traumatismo de cráneo y distintas fracturas, entre ellas de tibias y tobillos.

Narela alentando a su amado Aldosivi.

Además, Aguirre estuvo 15 días en coma y después de casi un año en el nosocomio, su deceso se produjo este domingo 1 de noviembre. La triste noticia fue confirmada por su madre en redes sociales, quien le dedicó un hermoso como desgarrador mensaje.

"Te me fuiste mi guerrera de la vida. Te voy a extrañar mucho. Nare, lo diste todo. Desde el primer día haciendo las cosas bien, fuiste una gran luchadora, hija. Te aguantaste miles de cosas los 293 días, mi amor. No existe persona más fuerte y valiente que vos. Hasta pronto hija, descansá en paz que te lo merecés. Te amo", escribió su mamá, Mariana.

Los restos de la joven fueron velados el lunes en Sepelios del Puerto y al día siguiente los trasladaron al cementerio en una emotiva caravana que contó con decenas de vehículos tocando bocina, bengalas y globos del cuadro del Puerto y cánticos. "Tu despedida como a vos tanto te gustaba, de caravana siempre y con tus colores a todos lados. La más hincha del verde que conozco. Mi amiga tan querida por todos, vas a estar siempre presente", fue el mensaje que le dedicaron en el video del último adiós.

En paralelo, otra amiga le escribió una emocionante carta en redes sociales, en la que recordó: "Siempre le caía bien a todo el mundo, era tan buena, todo lo que estaba bien y única. Qué suerte la mía de coincidir en esta vida con vos y haber compartido tantas etapas de la vida juntas, reencontrándonos siempre con la amistad intacta, siempre sincera. Mi amiga 100% transparente, segundera y mandando un ´que tengas buen día, bebé´, desde tempranito mandando esa buena energía tan tuya".

"Me quedo con todos nuestros momentos siendo nosotras y con tu última mirada conectadas escuchando juntas una de Callejeros. La de las mil sonrisas, la estrella que más brilla en el cielo ahora, porque así sos vos. Te dejo descansar en paz, pero manteniéndote viva en mí y con los buenos recuerdos que me dejaste. Mi gringa hermosa, te amo hasta la eternidad", fueron algunas de las conmovedoras palabras compartidas hacia Narela.