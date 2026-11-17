Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en un descampado de Baradero y la investigación reveló una secuencia estremecedora: había recibido un golpe brutal en la cabeza durante un ataque en la vía pública, pero consiguió levantarse y caminar hasta el terreno donde murió horas después. Por el caso hay dos detenidos, aunque el fiscal no descarta que haya más personas involucradas.

Cómo fue el brutal crimen de un hombre en Baradero

La víctima fue identificada como Javier Oscar Díaz. Su cuerpo apareció en un baldío ubicado sobre la calle José María Paz, entre Obligado y Carranza, después de un llamado al 911. Sin embargo, ese no habría sido el lugar de la agresión. Las cámaras de seguridad registraron que Díaz llegó caminando y solo al predio a la 1.54 de la madrugada, luego de haber sido atacado a pocas cuadras.

Los dos atacantes utilizaron un elemento contundente.

La autopsia permitió establecer que sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y lesiones en la zona del bulbo raquídeo, provocadas por un elemento contundente. Según la reconstrucción de los investigadores, durante la madrugada había estado tomando bebidas alcohólicas junto a un joven de 24 años y luego ambos se dirigieron hacia la esquina de Sánchez Loria y Emilio Genoud, presuntamente para comprar drogas. Allí fueron atacados por dos hombres y una mujer. Díaz quedó tendido en la calle, pero logró reincorporarse y seguir caminando.

A partir de las imágenes de las cámaras y los testimonios, la Policía identificó a dos sospechosos: Sergio Roberto Ríos Branto, de 24 años, y Santiago Agustín Ríos, de 37. Ambos fueron detenidos durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Emilio Genoud y Sánchez Loria. No obstante, el fiscal Vicente Gómez aclaró que, por el momento, las situaciones de los acusados son diferentes: uno está imputado por el homicidio de Díaz y el otro por las lesiones sufridas por el joven que lo acompañaba.

Buscan determinar cómo se produjo la agresión.

La causa está a cargo de la UFI N° 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás. El fiscal confirmó que el lugar donde apareció el cuerpo no fue la escena del ataque y que todavía no descarta la participación de una tercera persona. La investigación busca determinar cómo se produjo la agresión y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados en la muerte de Díaz.