En una conferencia de prensa realizada a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma tras su gira por Sudamérica, el papa León XIV hizo un llamado a Javier Milei para que preste mayor atención a los sectores más vulnerables de Argentina y cuestionó el uso de un "lenguaje tan violento" en medio de la polarización política que atraviesa el país.

Ante consultas sobre sus encuentros con el mandatario argentino durante su visita, el Pontífice aclaró: "Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político". Subrayó que el eje central de su mensaje fue el respeto por el ser humano, especialmente hacia los más necesitados dentro de la sociedad argentina.

León XIV explicó que dialogaron sobre las dificultades económicas que enfrenta Argentina y resaltó la "mutua comprensión" que hubo en torno al valor de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas. "Tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo", agregó.

El Papa también se refirió al clima de confrontación social y política que vive el país, sin señalar a ningún sector en particular. Indicó que es necesario recuperar el diálogo y evitar que las diferencias deriven en odio o en un lenguaje agresivo que incluso afecte la convivencia familiar. "Podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos", sostuvo.

En línea con el mensaje de Jesucristo, el Pontífice invitó a "construir puentes" y buscar la reconciliación por encima de las divisiones. Expresó su esperanza de que su visita haya servido para despertar en la sociedad argentina la posibilidad de recuperar la unidad y encontrar soluciones orientadas al bien común: "Para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo".

Consultado sobre la economía, el desempleo y la pobreza, León XIV instó tanto a la ciudadanía como a los dirigentes políticos a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida. "Tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo", afirmó.

El Pontífice mencionó la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional y resaltó la importancia de las pequeñas empresas en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la clase media. Sin embargo, advirtió sobre la concentración de la riqueza y la necesidad de una distribución más justa, señalando que la reducción o eliminación de la clase media es motivo de preocupación.

Finalmente, pidió fortalecer a la clase trabajadora y garantizar condiciones que permitan una vida digna, reafirmando uno de los ejes centrales de su mensaje durante la visita a Argentina: poner a las personas y sus condiciones de vida en el centro de las decisiones.

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