Un exObispo marplatense vive en el Cottolengo de Claypole y se reunió con el papa León XIV

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole tuvo también un momento de especial significado para la Iglesia, en particular para la santafesina y la marplatense. Es que allí vive, desde hace años, Monseñor José María Arancedo, arzobispo emérito de Mar del Plata y Santa Fe de la Vera Cruz y formó parte del grupo de obispos que pudo saludar al Pontífice durante su recorrida por la institución.

Arancedo, de 86 años, reside en un departamento dentro del predio de la institución, dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad. Se lo recuerda por su accionar en la comunidad católica y hubo cadena de oración cuando sufrió un problema severo de salud que lo tuvo al borde de la muerte.

El religioso estuvo a cargo de la diócesis Mar del Plata entre el 19 de noviembre de 1991 y el 13 de febrero de 2003 cuando fue designado arzobispo de Santa Fe. También presidió la Conferencia Episcopal Argentina entre 2011 y 2017, una etapa en la que tuvo un papel destacado en la vida institucional de la Iglesia en el país.

Según trascendió, el encuentro con León XIV incluyó un momento de intercambio personal y un saludo afectuoso. También se difundieron detalles sobre una conversación vinculada con su retiro en Claypole y los recuerdos de sus diálogos con el papa Francisco, aunque esos aspectos no formaron parte de la crónica oficial del Vaticano.

Referentes cercanos a Arancedo destacaron que la decisión de José María Arancedo estuvo vinculada a una conversación con Jorge Bergoglio.

La visita del Pontífice al Cottolengo se realizó este pasado lunes 9 de noviembre y estuvo centrada en los residentes, trabajadores y voluntarios de la institución. En su mensaje, León XIV destacó el valor de la caridad, la inclusión y el acompañamiento de las personas más vulnerables.