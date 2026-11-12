El papa León XIV publicó un mensaje sobre Argentina y luego lo borró

El papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la Argentina, pero horas después el posteo fue eliminado. La frase sobre los “dos Papas” generó repercusión entre los usuarios.







“Desde ahora este país tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a sí mismo.

En el mensaje, el pontífice agradeció el cariño recibido durante los cuatro días de visita y aseguró que se había sentido “como en casa”. También recordó a Francisco y mencionó a la Virgen de Luján.







Sin embargo, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial Pontifex_es en X. El enlace original ahora muestra el aviso “Post Not Found” y el contenido quedó registrado en capturas de pantalla de varios usuarios.

León XIV decidió no pronunciarla durante el acto

no brindó una explicación oficial

Según trascendió, la frase formaba parte del borrador de su discurso de despedida, pero. Hasta el momento, el Vaticanosobre la eliminación del tuit.