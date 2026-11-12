El papa León XIV publicó un mensaje sobre Argentina y luego lo borró
El posteo fue realizado en su cuenta oficial de X pero posteriormente fue eliminado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la Argentina, pero horas después el posteo fue eliminado. La frase sobre los “dos Papas” generó repercusión entre los usuarios.
“Desde ahora este país tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a sí mismo.
En el mensaje, el pontífice agradeció el cariño recibido durante los cuatro días de visita y aseguró que se había sentido “como en casa”. También recordó a Francisco y mencionó a la Virgen de Luján.
Sin embargo, la publicación fue eliminada de la cuenta oficial Pontifex_es en X. El enlace original ahora muestra el aviso “Post Not Found” y el contenido quedó registrado en capturas de pantalla de varios usuarios.
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Según trascendió, la frase formaba parte del borrador de su discurso de despedida, pero León XIV decidió no pronunciarla durante el acto. Hasta el momento, el Vaticano no brindó una explicación oficial sobre la eliminación del tuit.
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