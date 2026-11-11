La vestimenta celeste y blanca que cautivó a todos: qué significado tiene la túnica que usó el papa

El papa León XIV causó sensación en Argentina durante su visita con una misa celebrada en Luján, donde su vestimenta se convirtió en tema central de conversación en las redes sociales. La elección de la casulla en tonos celeste y blanco, alusivos tanto al manto de la Virgen de Luján como a la bandera nacional, fue destacada por miles de usuarios que comentaron con entusiasmo.

La casulla presenta una banda vertical blanca adornada con hilos dorados y tres símbolos marianos tradicionales: una corona, rayos de luz y el monograma de la Virgen María, con la palabra “Regina” bordada en la parte inferior, en referencia a uno de los títulos con que la Iglesia católica honra a María.

Además de la vestimenta del pontífice, las estolas que llevaron los sacerdotes concelebrantes fueron confeccionadas especialmente para la ocasión en talleres de la red de Economía Social y Cáritas Argentina, distribuidos en distintos puntos del país.

Las redes sociales se llenaron de elogios hacia la elección del atuendo de León XIV para la misa que reunió a casi 3 millones de fieles. Comentarios como “Que hermoso verlo con ese outfit bien argentino” y “Papa León que lindo le quedan esos colores” reflejaron la admiración popular.

El responsable de los ornamentos litúrgicos fue Tomás Valentín Gómez, un sastre de 27 años oriundo de Merlo, San Luis. Autodidacta en el oficio, comenzó a coser en 2019 tras recibir una máquina de coser como regalo de su madre. Gómez fundó su propio taller de arte sacro, llamado Joseph, y fue convocado para confeccionar vestiduras para León XIV durante una experiencia de voluntariado en el Santuario de Lourdes en septiembre de 2025.

Para la visita a Buenos Aires, Gómez confeccionó dos mitras, una casulla con estola y una capa pluvial acompañada por otra estola. Para la misa en Córdoba, además de una casulla, mitra y estola, creó una estola roja para el encuentro del papa con personas consagradas en la catedral.