Multitudes, emoción y mensajes de unidad: León XIV concluyó su histórica visita a la Argentina

El papa León XIV finalizó este miércoles su histórica visita a la Argentina, luego de casi cuatro décadas sin la presencia de un Sumo Pontífice en el país. Durante su estadía, convocó a millones de fieles que se acercaron a distintos puntos del territorio nacional, entre ellos el barrio porteño de Palermo, Córdoba y Luján. En varias oportunidades, también recordó y rindió homenaje a su antecesor, el papa argentino Francisco.

Fueron más de tres días cargados de emoción y acontecimientos significativos para la Argentina, cuya actividad habitual se vio prácticamente interrumpida por la magnitud de la visita y los feriados establecidos para facilitar la participación de los fieles.

La llegada de Robert Prevost al país había generado cierta incertidumbre debido a una reciente intervención quirúrgica a la que debió someterse para extirparle un tumor pulmonar, a sus 71 años. Finalmente, su agenda incluyó cuatro misas multitudinarias y diversas actividades, entre las que se destacaron sus visitas al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y al penal de Villa Devoto.

El Santo Padre logró mantener su recorrido al margen de las tensiones de la política nacional, un escenario que durante el pontificado de Francisco había dificultado una posible visita del entonces Papa a su tierra natal. Sin embargo, durante la primera misa, celebrada en el Monumento a los Españoles, se produjo una controversia por la instalación de un sector VIP destinado a personalidades y figuras públicas, una decisión de las autoridades locales que despertó numerosas críticas y repercusiones en las redes sociales.

A lo largo de sus diferentes intervenciones, León XIV puso especial atención en las problemáticas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Se refirió a la realidad de las personas pobres, los enfermos, los migrantes, los presos y los trabajadores, además de plantear los desafíos que representa el avance de la inteligencia artificial.

Asimismo, destacó la necesidad de construir una Iglesia abierta e inclusiva, que reciba a todas las personas sin distinciones, y convocó a promover la unidad, el respeto por las diferencias y la solidaridad como valores fundamentales de la convivencia.

En sus mensajes también expresó preocupación por distintas problemáticas sociales, como la precarización laboral, la violencia dentro del ámbito familiar y las adicciones, a las que señaló como algunos de los grandes desafíos de la actualidad.

Durante su paso por el país, el Pontífice también recordó a distintas figuras religiosas que forman parte de la historia argentina, entre ellas San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula.

La visita de León XIV dejó una profunda huella entre los fieles que participaron de las celebraciones y actividades programadas. Tras su despedida, la Argentina comenzó a recuperar su ritmo habitual, mientras el Papa continuó su recorrido por Sudamérica rumbo a Perú, último destino de su gira. Se trata de un país especialmente significativo para Prevost, ya que allí vivió durante aproximadamente 20 años.