Con el cierre de la histórica visita del papa León XIV a Argentina, el país retoma su rutina habitual, pero ya se acerca un nuevo descanso para los argentinos. Según el calendario oficial, faltan 11 días para el próximo fin de semana largo en noviembre.

Este próximo asueto tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, en la que las fuerzas argentinas defendieron la soberanía nacional frente a la invasión anglo-francesa para proteger los ríos interiores.

Si bien la efeméride original es el viernes 20, la legislación vigente establece que este feriado es trasladable, por lo que se pasa al lunes 23. De esta manera, se configura un fin de semana largo que abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive, permitiendo un descanso prolongado en todo el país.

Este descanso representa la última oportunidad para realizar una escapada turística antes de finalizar el año y la llegada del verano, ya que tras este fin de semana largo, el calendario oficial de feriados de Argentina sólo contempla tres fechas más en diciembre para cerrar el 2026.