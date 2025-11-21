"Está mintiendo": Lowrdez desató una nueva guerra con Lissa Vera en Bandana

En medio de los rumores de una fuerte interna en Bandana, Lissa Vera rompió el silencio en "LAM" y terminó desatando aún más tensión. Mientras la cantante daba su testimonio, Ángel de Brito reveló en vivo un mensaje que le envió Lourdes Fernández, donde expresó su fastidio por la actitud de su compañera. “Nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente”, leyó el conductor, dejando en evidencia la distancia entre las artistas.

Frente a esta acusación directa, Lissa intentó defenderse: aseguró que sí estaba al tanto del estado de Lowrdez, pero por vías indirectas. “Dice que todo este tiempo no le pregunté cómo estaba. Yo ya sé cómo está. Le preguntaba a su gente allegada”, señaló. Sin embargo, la explicación no la dejó conforme y agregó, molesta: “O sea, ahora resulta que se acuerda que no le escribí”.

La tensión escaló aún más cuando Vera recordó su rol durante las denuncias recientes contra Leandro García Gómez, ex pareja de su colega. “Fui yo sola a denunciar. Está todo el tiempo tratando de achacarme, de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”, planteó, marcando un límite y dejando claro su malestar por las críticas.

Días atrás, todo parecía indicar que la historia tomaría un giro más diplomático. Tras semanas de chispazos y declaraciones cruzadas, las cantantes lograron reconciliarse en pleno ensayo del grupo: en un video difundido en redes, ambas se acercaron en medio de una coreografía y se fundieron en un abrazo largo y emotivo. El gesto, celebrado por los fans, llegó justo cuando la banda se prepara para un show muy esperado. Sin embargo, la calma quedó atrás.