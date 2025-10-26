Lourdes de Bandana rompió el silencio: "Traté de remontar la relación por amor"

Después de permanecer 12 horas secuestrada en el departamento de su novio Leandro García Gómez e internada en el Hospital Fernández, Lourdes de Bandana decidió publicar un duro descargo en el que buscó llevar tranquilidad a sus fans y apuntó contra su círculo íntimo.

“Debido a tantos dichos y tantas situaciones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo la artista ante sus más de 230 mil seguidores con el pie "Perdonen la fecha tengo anginas".

Luego, la artista continuó dirigiéndose hacia sus fans y expresando su cariño por los mensajes recibidos: “Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”.

En su descargo, Fernández intentó explicar cómo se desarrolló su vínculo con su pareja: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

Lourdes volvió con Gómez en enero y hacía un mes que no tenía contacto con su familia

Respecto a las diversas teorías que circularon sobre su relación y sobre el secuestro que sufrió en el departamento de su pareja, la artista expresó: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mi y que a contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

“Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, comentó Lourdes respecto a su salud.

Lsa cantante apuntó contra sus compañeras de Bandana

Para cerrar, Fernández se refirió al regreso de la banda pop y su deseo de cumplir con el compromiso ante sus fans: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar. Gracias”.

Más allá de las palabras pronunciadas en su carta, la cantante agregó una foto junto a las personas que la acompañan en esta sensible situación. “Más amor y arte, por favor”, se leía en el cuadro que posaba a espaldas de Fernández y sus seres queridos, a quienes les tapó la cara con un corazón naranja.