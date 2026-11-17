TiendaCars invita a vivir la experiencia del nuevo Soueast S06 con una jornada exclusiva de Test Drive en Mar del Plata

Con el objetivo de acercar las últimas novedades del mercado automotor al público marplatense, TiendaCars realizará este miércoles 18 de noviembre, en el horario corrido de 9 a 19 horas, una jornada especial de Test Drive dedicada al nuevo Soueast S06, el SUV que desembarcó en la ciudad para marcar un salto en diseño, confort y tecnología.

Durante todo el día, quienes se acerquen a la concesionaria ubicada en Av. Independencia 2561, tendrán la oportunidad de ponerse al volante del vehículo, evaluar su desempeño dinámico en calle y experimentar de primera mano la calidad de sus terminaciones y asistencias a la conducción.

Un SUV pensado para el confort y la innovación

El Soueast S06 se posiciona como una de las propuestas más atractivas de su segmento gracias a una combinación equilibrada entre estética moderna, amplitud interior y prestaciones de seguridad. Se destaca por su propulsión híbrida enchufable (PHEV) de 265 CV y 310 Nm de torque, combinando un motor 1.5 L Turbo con uno eléctrico para lograr una autonomía superior a los 1.300 km (hasta 120 km en modo 100% eléctrico).

Ofrece una experiencia digital de alto nivel con pantalla táctil de 15,6”, instrumental digital de 9,2”, cargador inalámbrico de 50 W y un equipo de audio premium.

El confort y la protección lo llevan a la vanguardia gracias a sus asientos de cuero ecológico con regulación eléctrica, calefacción y ventilación. En seguridad, integra 6 airbags, cámara de 540 grados con chasis transparente y un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de punto ciego.

Asesoramiento integral y financiación a medida

Los que participen, contarán con el acompañamiento personalizado del equipo de asesores comerciales de TiendaCars, que brindarán un recorrido completo por cada una de las características técnicas y de equipamiento del modelo.

Además de la prueba de manejo, la jornada estará orientada a resolver todas las inquietudes comerciales de los visitantes. Podrán conocer el valor actualizado de la unidad, consultar por la toma de vehículos usados como parte de pago y acceder a los distintos modos de financiación disponibles para facilitar el acceso al 0 km.

Se recomienda a los interesados realizar una cita previa por WhatsApp al 2233058916 para agilizar la atención durante el evento.

TiendaCars: Av. Independencia 2561, entre Gascón y Alberti, Mar del Plata.

Página web: wwww.tiendacars.com - Instagram oficial: @TiendaCars