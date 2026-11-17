La sorprendente transformación de Saturnino: qué sucede durante su cambio de piel

El nacimiento de Saturnino volvió a poner en escena un fenómeno poco habitual en el litoral bonaerense. Se trata de acontecimientos excepcionales que comenzaron a registrarse con mayor frecuencia luego del brote de influenza aviar, aunque esto no significa que se estén formando nuevas colonias reproductivas en la región.

El doctor Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, explicó que estos nacimientos en la costa bonaerense constituyen una excepción y no una regla. En ese sentido, aclaró que la presencia de ejemplares en estas playas no implica que los animales vayan a establecerse definitivamente en la zona.

De hecho, sostuvo que lo deseable es que Saturnino no regrese a Mar del Plata cuando complete su desarrollo. El motivo es que "no encontraría una colonia de reproducción y no cumpliría su función de elefante marino", explicó.

El destino esperado para el cachorro es que, una vez finalizadas las etapas propias de su desarrollo, pueda incorporarse a las colonias reproductivas de Península Valdés, en la Patagonia. Allí tendría la posibilidad de vivir junto a otros ejemplares, reproducirse y dejar descendencia, completando así su ciclo biológico en libertad.

El proceso de muda: por qué Saturnino está perdiendo peso

Actualmente, Saturnino atraviesa una etapa natural de su desarrollo: la muda de piel. Este proceso comienza una vez que el cachorro es destetado de su madre y empieza a vivir de sus propias reservas energéticas.

Según detalló Fratto, la muda completa dura aproximadamente 84 días, aunque su fase más visible se extiende durante unos 30 días. Es el período en el que la piel comienza a desprenderse en grandes parches, una transformación que puede darle al animal un aspecto que genera preocupación entre quienes lo observan.

"En este momento se están preparando los folículos pilosos. Están empezando a crecer pelitos debajo de la cobertura actual", explicó el especialista al describir la primera fase del proceso.

Luego llega la etapa más evidente, cuando se desprende la primera capa de la epidermis junto con el pelo. Fratto advirtió que se trata también del momento más delicado para el animal, debido a los cambios que experimenta su organismo.

Durante esa fase aumenta la irrigación sanguínea hacia la zona periférica del cuerpo y la temperatura interna puede acercarse a la externa. Esto incrementa las posibilidades de pérdida de calor y vuelve más compleja la regulación térmica.

Por ese motivo, el especialista remarcó que es fundamental evitar cualquier tipo de perturbación. "Es un momento en el cual al animal habría que molestarlo lo menos posible", señaló. También explicó que debe evitarse que se acalore o que ingrese al agua en condiciones inadecuadas, ya que podría sufrir un shock térmico.

Una vez que termina el desprendimiento de los parches de piel, comienza la etapa final: el pelo alcanza la longitud necesaria y los folículos pilosos vuelven a entrar en reposo hasta el siguiente ciclo anual.

Por qué cada vez se lo ve más flaco

Otro de los cambios que pueden advertir quienes siguen la evolución de Saturnino es que, con el paso de los días, su cuerpo se verá cada vez más delgado.

Fratto explicó que esto forma parte del proceso natural: durante la muda, el animal permanece en ayunas y obtiene la energía necesaria de sus propias reservas de grasa. En ese sentido, precisó que puede llegar a consumir aproximadamente 3,6 kilos de grasa por día.

Aunque su aspecto pueda generar inquietud, la pérdida de peso está relacionada con el gasto energético que demanda esta transformación fisiológica.

El futuro de Saturnino: volver a su hábitat natural

Más allá de la atención que despierta su presencia en las playas marplatenses, el objetivo principal es que Saturnino pueda continuar su vida en libertad y encontrar, en el momento adecuado, el entorno natural que necesita para desarrollarse como elefante marino del sur.

Lo deseable es que pueda incorporarse a las colonias reproductivas de Península Valdés, convivir con otros ejemplares de su especie y, llegado el momento, reproducirse.

Porque el verdadero éxito no será que Saturnino vuelva a Mar del Plata, sino que pueda desarrollar plenamente su ciclo biológico en libertad, en una colonia donde tenga la posibilidad de convertirse en un adulto y dejar su propia descendencia.