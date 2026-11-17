Lo denunciaron por tirar basura en la calle y le secuestrarán la camioneta

Una camioneta Nissan Frontier, dominio AF 463 ZL, quedó bajo pedido de secuestro luego de que su conductor fuera denunciado por arrojar basura en un lugar prohibido.

El episodio ocurrió en la esquina de Libres del Sud y Valencia y fue registrado por un vecino, que aportó fotografías en las que se observa a una persona descender del vehículo y arrojar residuos en la vía pública.

A partir de la denuncia y del material fotográfico, se logró identificar la patente de la camioneta. Con esos datos, el vehículo fue incorporado al sistema de Anillo Digital, que permitirá generar alertas para facilitar su identificación y localización.

De esta manera, se avanzó con las actuaciones para concretar el secuestro de la Nissan Frontier, en respuesta al reclamo vecinal por la disposición irregular de residuos.