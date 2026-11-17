Estaba alojado en una dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y debía ser trasladado posteriormente a Tribunales para prestar declaración.

Un hombre que había sido detenido días atrás por intentar robar en el Cementerio de La Loma se fugó de la comisaría en la que permanecía alojado. La policía desplegó un fuerte operativo en Mar del Plata para intentar recapturarlo.

El sospechoso había sido aprehendido el viernes 14 de noviembre, después de que personal de las fuerzas lo sorprendierna merodeando entre los nichos del cementerio. Al momento de la detención, intentaba escapar con cables y un portarretratos de bronce que habría sustraído del lugar.

Según fuentes policiales, el hombre se encontraba alojado en una dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y debía ser trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Sin embargo, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas logró quebrar una de las rejas de seguridad de la comisaría y escaparse. La fuga fue advertida por agentes de la dependencia, que dio inmediata intervención a las autoridades correspondientes.

Un operativo para dar con su paradero

La Policía dispuso un operativo de búsqueda para establecer dónde podría encontrarse el prófugo y lograr su recaptura. Por el momento, no se habrían registrado novedades sobre su paradero.

La investigación por la evasión quedó en manos de la Justicia. El detenido tiene 36 años y había sido imputado inicialmente por el delito de robo en grado de tentativa tras ser sorprendido con cables trifásicos de cobre, una lámpara LED y un portarretrato de bronce en inmediaciones del Cementerio de La Loma.