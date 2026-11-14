Merodeaba entre los nichos del cementerio La Loma e intentó escapar con cables y un portarretratos de bronce

Un hombre de 36 años fue aprehendido este sábado tras ser sorprendido con elementos presuntamente robados en el Cementerio de La Loma. Había sido visto por trabajadores municipales mientras merodeaba las galerías de nichos y lo interceptaron cuando intentaba salir del predio.

Tras un llamado al 911 acudieron al lugar agentes de la Prefectura Naval Argentina, quienes entrevistaron a las autoridades del establecimiento y se dirigieron hacia el sector de salida, por avenida Paso.

Allí encontraron al sospechoso, quien dejó en el suelo una bolsa de nylon negra que llevaba consigo. Un empleado del cementerio lo reconoció como la persona que había sido observada antes en el interior del predio.

En presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron la bolsa y encontraron cables trifásicos de cobre, una lámpara LED y un marco portarretrato de bronce.

Los elementos fueron secuestrados e intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale. El fiscal dispuso iniciar actuaciones por robo en grado de tentativa y trasladar al hombre a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.