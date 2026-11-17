La serie sobre la histórica campaña Talud Continental IV ya tiene fecha de estreno
La producción de ocho episodios llegará a las plataformas de streaming en diciembre. Allí, entre otros podrán verse ejemplares como la estrella culona, batatita y el langostino barbie.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Conicet y Personal anunciaron el esperado estreno en Flow de ‘Vida submarina’. La nueva serie realizada por Conicet Documental sobre la histórica campaña oceanográfica que marcó un hito científico y social, llegará en diciembre a la plataforma.
La serie contará con ocho episodios que invitan a redescubrir a través de imágenes inéditas y testimonios de los científicos del Conicet una nueva perspectiva de la expedición Talud Continental IV realizada en las profundidades del Mar Argentino a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.
El estreno se enmarca en el acuerdo estratégico entre el Conicet y Personal, que busca ampliar el alcance de la comunicación de la ciencia y la tecnología y acercar las investigaciones que se realizan en el país a más y nuevas audiencias, a través de distintos formatos y plataformas.
}
Durante 21 días, la campaña fue transmitida en vivo a través de YouTube y Twitch, llegó a millones de personas y alcanzó más de 22 millones de visualizaciones. Permitió identificar 57 nuevas especies y 5 géneros, así como una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de hasta 3.900 metros.
Leé también
Temas
Lo más
leído