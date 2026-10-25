Cómo evoluciona el elefante marino nacido frente al Unzué y qué no se puede hacer en la zona

Los animales son custodiados por especialistas, quienes aseguran que el amamantamiento y el proceso de lactancia se desarrollan con normalidad.

A través del área de Recursos Naturales y Guardaparques del Emsur, el Municipio informó que el elefante marino del sur que nació la semana pasada en la playa frente al Instituto Saturnino Unzué evolucionó de manera favorable y que se encuentra dentro de los parámetros esperados para la especie.

En ese sentido, las autoridades le pidieron a la población continuar respetando las medidas de seguridad y protección del lugar para no perturbar su desarrollo.

Desde el Municipio se solicita a la población no acercarse al animal y tomar los recaudos del caso.

A partir del monitoreo permanente en la playa, el personal especializado pudo constatar que ambos animales se encuentran en buen estado de salud. Su comportamiento es propio de esta etapa, en la que la interacción entre madre y cría refleja un vínculo sólido, con conductas de protección y cuidado, y además el amamantamiento y el proceso de lactancia se desarrollan con normalidad.

Desde el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Unmdp-Conicet, cuyos integrantes colaboran con la custodia del ejemplar, explicaron que uno de los indicadores de esta evolución es la pérdida de definición del cuello de la cría, que da cuenta de un aumento gradual de peso. El dato cobra especial relevancia si se considera que ya fue superado el período crítico de las primeras 72 horas, durante el cual ocurre el 80% de la mortalidad de cachorros debido a dificultades en el inicio de la lactancia.

El período de amamantamiento se extiende aproximadamente entre 25 y 30 días.

Para favorecer la evolución de la cría y prevenir situaciones de estrés que puedan afectar el normal desarrollo de la lactancia, desde el Municipio insistieron en el pedido de no acercarse, no tocarlo ni alimentarlo, no intentar que reingrese al agua, no concurrir con mascotas ni permitir que circulen sueltas, evitar ruidos molestos (como bocinas, silbatos o música), además de no encender fuego ni fumar en las inmediaciones.

Cambios en sus comportamientos

Desde el Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques destacaron también la comunicación entre el cachorro y su madre. La hembra le transmite señales mediante vocalizaciones, las cuales forman parte del proceso de aprendizaje y pueden interpretarse como reclamos de alimento o indicaciones para permanecer en la playa o ingresar al mar, entre otras. Estos sonidos se intensificaron cuando la hembra retomó sus baños de mar.

En cuanto a la cría, los especialistas observaron avances en la maduración de sus movimientos, con mayores desplazamientos en las inmediaciones de la madre y breves ingresos al agua. Los períodos prolongados de descanso son indicadores de un ambiente estable y sin perturbaciones externas.

La cría continúa con su período de lactancia, mientras se observan cambios en su silueta y una mayor maduración de sus movimientos.

Protección permanente

Desde el nacimiento del elefante marino, la Dirección de Gestión Ambiental del Emsur coordinó la conformación de un comité integrado por técnicos y profesionales que realiza el monitoreo diario de ambos animales. Del equipo participan Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Es indispensable evitar cualquier perturbación que pueda interrumpir el proceso de amamantamiento o afectar el vínculo materno.

Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos

supervisión de Juan Pablo Manchiola

Fauna Marina

Asimismo, las acciones cuentan con el asesoramiento científico del, dependiente del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Unmdp-Conicet). Las tareas realizadas se encuentran bajo la, director de Biodiversidad provincial y referente de la Red de Rescate dede la provincia de Buenos Aires.