El insólito animal con cuernos que el Conicet descubrió en las profundidades de Mar del Plata

Un extraño animal marino con apéndices que parecen cuernos apareció en las profundidades del cañón submarino de Mar del Plata y llamó la atención de los científicos del Conicet. Se trata de un pepino de mar bautizado informalmente como “Loki”, por su parecido con los cuernos del dios de la mitología nórdica. El ejemplar forma parte de un conjunto de descubrimientos que permitió identificar 57 nuevas especies en uno de los ecosistemas menos explorados del Atlántico Sur.

Cómo es Loki, la criatura del mar que sorprendió a todos

La criatura pertenece al grupo de los equinodermos y su nombre científico provisorio es Peniagone sp. A diferencia de los animales que habitualmente se asocian con los pepinos de mar, su aspecto resulta llamativo por los apéndices que sobresalen de su cuerpo. Las imágenes y los videos obtenidos en el fondo oceánico permitieron observarlo en su ambiente natural y convertirlo en uno de los hallazgos más destacados de la campaña Talud Continental IV.

Se encontraron 57 nuevas especies en las profundidades.

El descubrimiento se conoció en octubre de 2026, después de un taller internacional de identificación de especies realizado en Buenos Aires. Allí, 20 especialistas de América Latina y Europa analizaron muestras recolectadas durante la expedición científica que el Conicet encabezó en agosto de 2025, a bordo del buque R/V Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. El relevamiento permitió confirmar 57 especies nuevas para la ciencia y cinco nuevos géneros, entre corales, pepinos de mar y crustáceos.

Loki no fue el único organismo sorprendente encontrado frente a las costas bonaerenses. Entre los registros también apareció un pulpo telescopio del género Amphitretus, documentado a 888 metros de profundidad, además de una pluma de mar y un octocoral de color rojo anaranjado. En total, las nuevas especies identificadas incluyen 20 copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo. Algunas de estas criaturas cumplen funciones importantes en la formación de hábitats y el funcionamiento de los ecosistemas profundos.

La idea es llevar a cabo una nueva expedición en febrero.

La investigación todavía está lejos de haber terminado. El vehículo operado remotamente SuBastian llegó hasta los 3.900 metros durante una expedición que se extendió por 21 días y que tuvo millones de espectadores a través de sus transmisiones. Además, los taxónomos examinaron apenas el 10% de las muestras de copépodos recolectadas, por lo que podrían identificarse más especies en futuros estudios. El Conicet y el Schmidt Ocean Institute ya proyectan una nueva campaña para febrero y marzo de 2027, esta vez en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, frente a Chubut.