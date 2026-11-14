El insólito hallazgo del Conicet en Mar del Plata: un pez que vivió confundido durante dos siglos

Un equipo del CONICET en Mar del Plata descubrió que un pequeño pez que habita en arroyos y lagunas de la región pampeana era, en realidad, una especie diferente de la que se creía. Se trata de Cnesterodon pampeanus, cuyos ejemplares fueron confundidos durante décadas con la conocida madrecita de agua. La investigación permitió identificar diferencias anatómicas y genéticas que modificaron la clasificación científica de estos animales.

La especie que fue confundida durante casi dos siglos

El hallazgo se produjo mientras especialistas del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudiaban el impacto de contaminantes ambientales sobre los peces. El equipo examinó más de 300 ejemplares que estaban identificados como Cnesterodon decemmaculatus. Al observar una estructura reproductiva de los machos, llamada gonopodio, detectaron características que no coincidían con las de esa especie.

Había cuestiones anatómicas que eran muy diferentes.

Para confirmar que no se trataba de anomalías, los investigadores compararon la morfología de los ejemplares, realizaron mediciones y analizaron su ADN. Las pruebas permitieron establecer que estaban frente a una especie distinta, que recibió el nombre de Cnesterodon pampeanus. Los peces son pequeños, pueden medir alrededor de dos centímetros y presentan marcas oscuras en los costados, además de particularidades anatómicas que permiten diferenciarlos de la madrecita de agua.

La investigación tiene una conexión histórica que amplía todavía más su interés: la especie con la que se confundían estos ejemplares había sido descripta en 1842 a partir de peces recolectados durante el viaje de Charles Darwin en el Beagle. Sin embargo, no significa que Darwin haya descubierto ese tipo ni que los científicos hayan tardado exactamente 184 años en encontrarla. Los ejemplares ya eran conocidos, pero durante mucho tiempo quedaron incluidos en la clasificación de otra especie.

El estudio del CONICET permitió sacar conclusiones.

Los peces fueron recolectados en cursos de agua de General Pueyrredon y Mar Chiquita, entre ellos los arroyos Los Cueros, Seco, La Tapera y de Los Padres. El descubrimiento también tiene implicancias para futuras investigaciones ambientales: la madrecita de agua se utiliza como organismo de estudio en ecotoxicología, y las dos especies podrían responder de manera diferente ante los contaminantes. Por ahora, esa posibilidad requiere nuevos estudios. El trabajo que describió formalmente a Cnesterodon pampeanus fue publicado en octubre de 2025 en la revista Canadian Journal of Zoology.