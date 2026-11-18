Este fin de semana se realizará en el Museo MAR una nueva edición del Festival Pleamar dedicado a la creación artística por medios tecnológicos. A lo largo de los últimos años, Pleamar se consolidó como un punto de encuentro reuniendo a artistas, curadores y comunidades vinculadas a la música y las artes electrónicas con una notable expansión hacia nuevos públicos.

Luciana Aldegani es artista multidisciplinaria, fundadora y directora de este encuentro que llega a su octava edición. Con respecto a la programación señaló queel Festival se expande por la ciudad. Este año se incorporará un workshop a cargo de Ernesto Romeo y una charla. Además, se suman al Museo MAR dos espacios: la Librería El Gran Pez y Chauvin.

“Otro punto fuerte es que llega el resultado de coExistence, nuestro primer programa internacional de residencias, con HEK de Basilea (Suiza) y transmediale de Berlín (Alemania). Laura Cugusi presenta lo que desarrolló acá, en diálogo con investigadores y con la costa bonaerense. También vamos a tener Currents, una instalación en realidad extendida de la artista suiza Geraldine Honauer, y una muestra audiovisual con curaduría compartida con el estudio creativo SIGNO de Shanghái. Hay mucha música en el Pocket Show y el cierre con Klauss”, dijo la curadora de Pleamar.

El Festival adquirió una gran proyección internacional, desde Mar del Plata al mundo: “Fue gradual. Hace tiempo que articulamos con instituciones y comunidades creativas en actividades presenciales, virtuales e híbridas, y de ahí empezó a abrirse el diálogo con otros lugares. Es nuestro primer programa de residencias internacional, y propone un intercambio genuino entre artistas, ciencia y pensamiento crítico", cerró Aldegani.

El line up del festival se completa con Olivia Scotton-Hugot, Fernando Molina, Emiliano Ocampo, Geraldine Honauer, Suzuki Keigo + Kaito Asai, Bera Romairone, Guadalupe Alvarez, Federico Kehm, Audiota, Sebastián Landro, Amarhac, Aldegani, Daniela Moita, Silvio Paredes, Verónica Capasso, Cuquex, Klauss, Laura Cugusi, Ernesto Romeo, Elsa Justel, Juli W y EAU.