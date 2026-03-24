Mar del Plata recibió casi un 40% más de turistas durante el fin de semana largo

A través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), el Municipio informó que Mar del Plata recibió 119.890 visitantes durante el fin de semana largo por el feriado con fines turísticos y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que representa un incremento del 38,6% con respecto al mismo período de 2025.

Este crecimiento se vio reflejado también en la actividad hotelera, donde la ocupación alcanzó el 44,2%, con un promedio diario de 17.655 plazas ocupadas, lo que implica un 14,3% más que el año pasado.



Además, el sector acompañó esta mejora con una mayor oferta, alcanzando 39.943 plazas disponibles, un 3,7% mayor, consolidando la capacidad de respuesta de la ciudad frente a la demanda turística.

La ocupación hotelera rondó el 45% durante el fin de semana largo.

En cuanto a los segmentos de mayor calidad, se destacaron niveles de ocupación muy altos en hoteles boutique (84,3%), hoteles de 4 estrellas (73,6%) y 5 estrellas (61,3%), lo que evidencia un turismo con mayor nivel de consumo y dinamismo económico.



A su vez, si se analiza la semana previa al fin de semana largo, Mar del Plata registró 169.644 arribos, lo que representa un crecimiento del 5,4% interanual, confirmando una tendencia positiva en el corto plazo.

Sin embargo, cabe aclarar que el período de descanso en 2025 tuvo una menor duración, debido a que el 24 de marzo fue lunes y al ser un feriado nacional inamovible, se formó un fin de semana tradicional de tres días.



Desde el Municipio valoraron que "estos indicadores reflejan no solo la recuperación del turismo, sino también el resultado de un trabajo sostenido para consolidar a Mar del Plata como un destino competitivo durante todo el año".