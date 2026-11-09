"A Mar del Plata se la elige por valiosa, no por barata": destacaron el movimiento turístico durante el fin de semana largo

Mar del Plata atravesó un fin de semana largo con un significativo movimiento turístico, una nutrida agenda de eventos y jornadas de buen tiempo que acompañaron las distintas propuestas en la ciudad. En ese contexto, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) hicieron un balance positivo de la actividad y remarcaron el valor de la oferta local como uno de los principales atractivos para quienes eligen el destino.

"A Mar del Plata se la elige no por barata, sino por valiosa. Por todo lo que tiene, por lo que ofrece y por la experiencia que vive quien nos visita. Tenemos que poner en valor todo eso", sostuvo el titular del organismo, Diego Juárez, al analizar el movimiento registrado durante los últimos días.

En la previa del Festival Internacional de Cine, se vendieron más de 30 mil entradas y más de 40 proyecciones cuentan con localidades agotadas.

Aunque aclaró que todavía no cuentan con números oficiales sobre la cantidad de turistas que llegaron a la ciudad, el funcionario aseguró que fue un fin de semana muy positivo, con una importante circulación de visitantes y una agenda que reunió propuestas para distintos públicos.

Entre los principales atractivos, mencionó la Media Maratón, que convocó a 13.000 corredores en una edición récord, el Mar del Burger en Villa Mitre, el recital de Los Cafres, el Festival Internacional de Cine y el Paren la Mano Circus, además de otras experiencias al aire libre y en espacios cerrados.

A esa oferta se sumó el movimiento generado por el fin de semana largo a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, un factor que también contribuyó a la actividad turística. Según señaló Juárez, la combinación de eventos y visitantes permitió dinamizar distintos sectores de la economía local, como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

La Media Maratón reunió a 13 mil competidores y registró una participación récord.

"Creo que ese es el camino, seguir generando propuestas, traer eventos y lograr que cada vez más gente elija Mar del Plata", planteó el titular del Emturyc, quien consideró que la continuidad de este tipo de iniciativas son un pilar fundamental para fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad.