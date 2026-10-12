Mar del Plata, entre los destinos más elegidos en el fin de semana largo

Aunque el movimiento turístico fue mayor al de 2025, el impacto económico fue menor.

A pesar del clima inestable que ocasionó que muchas reservas se cayeran a último momento, el fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $313.610 millones. Si bien la cantidad de viajeros creció un 3,5% respecto del año pasado, el movimiento económico total registró una caída real del 2,2%.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la diferencia entre ambos indicadores se explicó por la reducción de las estadías. La permanencia promedio pasó de dos días a 1,8 este año, una baja del 10% interanual.

Por ese motivo, aunque viajaron más personas y el gasto diario aumentó en términos reales, los turistas permanecieron menos tiempo en sus destinos y el resultado económico global fue inferior.

Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Necochea y Monte Hermoso también mfueron elegidos en el finde largo.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5%, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%. El comportamiento confirmó la tendencia hacia las escapadas breves, los viajes de cercanía y las decisiones de consumo más selectivas, con reservas de último momento que en algunos destinos permitieron mejorar las expectativas iniciales.

Movimiento en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento turístico se repartió entre la Costa Atlántica, las localidades serranas y los destinos del interior que organizaron fiestas populares, festivales y actividades culturales.

La agenda de eventos fue uno de los principales atractivos del feriado, en un contexto en el que las condiciones climáticas durante el inicio del fin de semana condicionaron algunas salidas y propuestas al aire libre. De hecho, muchos festejos, como el de la Fiesta Nacional del Postre en Balcarce, se reprogramaron para fin de mes.

A pesar del mal tiempo, Mar del Plata volvió a ser elegida en el fin de semana largo.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, aunque la llegada de visitantes sobre la fecha contribuyó al movimiento del fin de semana. También formaron parte de las alternativas de la costa destinos como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Necochea y Monte Hermoso.

Por su lado, Villa Gesell fue uno de los puntos destacados por la realización de la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que incluyó espectáculos, gastronomía, desfile de carrozas y la tradicional Paella de la Amistad. En San Clemente del Tuyú, en tanto, se desarrolló la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, con concursos de pesca, espectáculos y actividades recreativas.

En el interior bonaerense también se combinaron las celebraciones populares con las propuestas de naturaleza y turismo de cercanía. Tandil recibió visitantes con el Isla Fest y la Fiesta Popular del Picapedrero, en Cerro Leones, además de sus circuitos serranos y gastronómicos. Chascomús, por su parte, registró reservas superiores al 60% el viernes, con una ocupación final mayor por las contrataciones de último momento. El gasto turístico por persona en esa ciudad se ubicó entre $114.000 y $115.000.

Otros destinos bonaerenses también sumaron acontecimientos para atraer visitantes. Berisso celebró la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante, con un festival de colectividades, propuestas gastronómicas, artesanos y el tradicional desfile por la avenida Montevideo, San Antonio de Areco inició las actividades de la 87ª Fiesta de la Tradición, mientras que Luján organizó una nueva edición de su Fiesta de la Cerveza y mantuvo su oferta de turismo religioso.

Tigre, Junín y La Plata completaron las alternativas con recorridos por espacios naturales, actividades recreativas y una agenda cultural que incluyó el Encuentro Nacional de Fiat 600 y la Feria de Vinilos Platense en la capital bonaerense.